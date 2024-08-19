奥运会后迎来法国“债务盛宴”. August. 19, 2024 08:38. achim@donga.com. 11日（当地时间）结束2024年巴黎奥运会的法国沉浸在庆典的余韵之中。登上奥运会4冠王的游泳选手莱昂•马尔尚，像国家英雄一样成为人们的热议话题。让人回想起胜利记忆的“奥运周边”依然很受欢迎。连沾满汗水的志愿者运动服的袜子和围巾也在网上二手市场高价出售。 晚宴结束了，听到了向喝香槟的法国泼冷水的消息。闭幕第五天的16日，马克龙总统宣布，将于23日与在野党领导人举行连锁会谈。这等于是打开了讨论被推迟的国政的大门。最大的担忧是财政赤字。因为国家负债过多，财政赤字变得非常严重。截至2022年，法国政府负债占国内生产总值（GDP）的117.3%，远远超过经济合作与发展组织（OECD）成员国的平均值（78.6%）。 难怪法国审计法院（Cour des Comptes）亲自出面狙击了总统室爱丽舍宫的花销。审计法院在奥运会结束之前的上月29日发表爱丽舍宫预算监查报告书，指出了830万欧元（约124亿韩元）的赤字。审计法院还一一罗列了去年招待英国国王查尔斯三世和印度总理纳伦德拉•莫迪的晚宴费用。此外还公开了因无法退款的12件出差被取消，导致83万欧元（约12亿韩元）以上的资金损失。 爱丽舍宫散漫的生活就是一个例子。法国财政赤字的根本原因是政府的经济增长预测错误和不现实的财政目标。政府过于乐观地预测经济增长率，认为税金会充分征收，所以从容地制定了预算。政府的财政赤字缩减目标从一开始就是无理取闹的。政府扬言，将按照欧盟（EU）的建议，将财政赤字减少到“GDP的3%”。但是，以去年为基准，这一数值只是减少到了5.5%。 政治家们为了抓住选票而滥发“放钱公约”也受到了批评。因此，预算支出过多，税金也少。 法国国家负债和财政赤字对经济造成了巨大威胁。随着低出生率和高龄化现象再次严重，政府需要花钱的事情很多，但是否会有那么多资金流入还是个疑问。法国的经济增长率继今年之后，预计明年也将低于1%。国际信用评级机构标准普尔（S&P）将法国的国家信用等级从“AA”下调至“AA-”。这是2013年以后11年来的第一次。 面对国家负债和财政赤字，现在法国面临的困难，在未来韩国也可能会遭遇。首先，韩国政府也在税收预测上失败了。去年政府的税收预测值和实际征收的税收差距误差率为14.1%。这不是一次性的失误。政府的税收误差率连续3年保持两位数。 政府对经济增长的预测错误也很明显。在2022年韩国银行的国政监查中，企划财政部2010~2021年经济增长率预测值平均误差为0.95个百分点。这比韩国银行（0.88个百分点）和韩国开发研究院（0.81个百分点）还要高。政府的放款政策也是如此。政府可以减税。但是考虑到减少的税金，税收筹措对策到底制定得有多彻底还是个疑问。 面对接连不断的“税收漏洞”，朝野争先恐后地出台了释放资金的对策。最近，法国审计法院院长对议会表示：“解决财政赤字不是左右的问题，而是为了共同利益。”韩国国会也应该倾听这句话。另外，在韩国也应该出现更多的这种逆耳忠言。

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