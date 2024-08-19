冷冻紫菜包饭等在海外大受欢迎，大米加工食品出口创历史新高. August. 19, 2024 08:40. by 世宗=苏雪姬记者 facthee@donga.com. 据悉，今年1月至7月，大米加工食品出口额同比增加近50%，创下了历史最高值（同期为准）。这得益于海外对冷冻紫菜包饭和即时米饭等的需求增加。 18日，据韩国农林畜产食品部（以下简称“农食品部”）和韩国农水产食品流通公社（aT）透露，今年前7个月大米加工食品出口额为1.6612亿美元（约2250亿韩元），比去年同期相比增加了45.6%。 其中，对美国的出口额为9437万美元（约1270亿韩元），占出口总额的56.8%。出口额与去年同期相比增加了68%。据农食品部透露，随着家庭简便食品（HMR）的大众化，通过社交网络服务（SNS）口碑扩散，大米加工食品获得了很高的人气。 如果按照这种趋势发展下去，今年大米加工食品出口额将超过去年（2.1724亿美元），创下最高纪录。大米加工食品出口额（以年为准）自2015年（5434万美元）以后每年都呈现出增加趋势。 政府的方针是强化对大米加工食品的支援。此前，农食品部提出了到2028年为止，将国内大米加工产业市场规模扩大到17万亿韩元，出口额扩大到4亿美元（约5400亿韩元）的目标。农协中央会也计划向出口大米加工食品的农协和新供应加工•酒精用大米的农协支援销售预算和出口物流费等。

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