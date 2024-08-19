“新星”阿尔卡拉斯遭37岁法国老将孟菲尔斯逆转，生涯第一次怒砸球拍. August. 19, 2024 08:42. by 任寶美 bom@donga.com. “新星”卡洛斯•阿尔卡拉斯（21岁•西班牙•世界排名第3位）在比赛途中把球拍砸在地上。这一事实之所以特别，是因为阿尔卡拉斯和女子单打世界排名第一位的伊加•斯瓦泰克（23岁•波兰）一起被称为代表性的“纳达尔儿童”。 诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚•第2位）等选手如果比赛不顺利，也会拿球拍出气。相反，拉法•纳达尔（38岁•西班牙•第158位）在进入职业联赛后的1447场比赛中，一次也没有砸坏过球拍。纳达尔说：“砸碎球拍意味着无法控制自己的情绪。” 阿尔卡拉斯本来也很好地遵循了这一哲学。阿尔卡拉斯在输给德约科维奇的巴黎奥运会男单决赛时，他试图将球拍砸在地上的样子曾多次出现在电视转播画面中，但他最后都忍住了。但在奥运会结束后首次出战的辛辛那提公开赛上，他最终越过了界线。 在美国网球公开赛前哨战的该大赛第1轮（64强赛）中轮空的阿尔卡拉斯在17日结束的第2轮比赛中以1-2（6-4、6-7、4-6）负于盖尔•孟菲尔斯（38岁•法国•第46位）。因雨天中断，比赛打了两天，阿尔卡拉斯在第三局以1比3落后的情况下，将球拍狠狠地砸在了球场地面上。 留下个人1号“球拍损坏”记录的阿尔卡拉斯18日在社交媒体上写道：“我为自己的行为道歉。这是不该发生在球场上的事情。现在我只考虑（举行美国网球公开赛的）纽约。”今年在法国网球公开赛和温布尔登网球公开赛上连续夺冠的阿尔卡拉斯将通过26日拉开帷幕的美国网球公开赛，向年度第3个大满贯赛事冠军发起挑战。

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