“人事听证会无用论”扩散……61人中有26人属于强行任命. August. 19, 2024 08:41. by 赵权亨记者、金成模记者、黄亨俊记者 buzz@donga.com、mo@donga.com、constant@donga.com. 据调查，尹锡悦总统就任两年零3个月以来，在没有得到在野党的同意、没有通过国会人事听证报告的情况下，对61名人事听证会对象公务员中的42.6%（26人）强行作出了任命。同期，文在寅前总统强行任命了63名中的38%（24名）。 《东亚日报》18日通过国会议案信息系统，对2022年5月至今年8月的人事听证申请对象61名公职人员进行了调查。结果显示，只有不到一半的30人是在朝野政党通过人事听证报告后由总统任命的。预定在本月底和下月初举行人事听证会的国防部长候选人金龙显、雇佣劳动部长候选人金文洙、国家人权委员长候选人安昌浩，在野党都对提名候选人表示反对，因此，如果国会没有通过听证报告，尹锡悦有可能强行任命。 政界越来越多的人指出，国会牵制总统人事权的人事听证会的宗旨正在变得无力。也就是说，正在反复发生这样的情形：在野党将人事听证会玷污为“人肉搜索”和“人身攻击性指责”，未能进行真正的考察；而尹锡悦即使发现不合格因素，也无视在野党的意见强行任命。韩国外国语大学政治外交学系教授李在默（音）指出：“虽然把人事听证会当作政治斗争手段的在野党也存在问题，但单方面任命超过四成的人事听证会对象公职候选人，说明人事听证会本身变得无用。”

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