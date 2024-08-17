福祉部长：“下月初将公布医大扩招第一次实行计划”. August. 17, 2024 08:05. by 赵有拉记者、李知云记者 jyr0101@donga.com、easy@donga.com. 教育部没有提交在野党方面要求的医大名额分配委员会全体会议的记录，而是提交了结果报告。16日，在国会教育委员会、保健福利委员会召开的“医科大学教育检查联席听证会”上，在野党就教育部没有留下分配委员会会议记录的原因、是否销毁会议记录等问题进行了集中攻击。 ● 在野党和政府就“销毁会议记录”展开攻防战 当初，国会教育委员会所属的在野党议员们主张，应该将主持该会议的分配委员长作为听证会的证人。但教育部表示，“分配委员以匿名为原则”，面露难色，以提交可以知道分配委员会会议内容的会议记录为条件，撤回了证人采纳。 但教育部只提交了已经公开的12页摘要资料，在野党议员们反对称：“教育部没有遵守约定。”共同民主党议员文正福表示不满称：“教育部以公共记录物法施行令中规定的会议记录义务制定对象不包括分配委员会为由，拒绝提交资料。” 教育委员长金英浩（音）表示：“如果分配委员会是非常重要的会议，当然要留下记录。到底是什么时候销毁的?”教育部次官吴锡焕（音）表示：“据我所知，是在分配委员会运营期间。” ● 围绕销毁会议记录和会议参考资料问题休会 但到了当天下午，吴锡焕又推翻上午的发言，称“不是销毁会议记录”，由此听证会上围绕资料的去向展开了真相攻防战。为了查明吴锡焕一度表示“销毁”的资料是“会议记录”还是“会议参考资料”，当天下午的会议还停会了约40分钟。 在野党批评说：“吴次官上午的回答和下午的回答不同，不能信赖。”因为他上午说是销毁了协商内容，下午却改口说是参考资料。文正福说：“教育部人才政策企划官沈敏哲说，只有8页的报告结果，写有分配审查内容的其余资料在得到委员会全体同意后被销毁。确实是分配委员会决定销毁。” 吴锡焕道歉说：“沈企划官所说搞混了会议结果摘要。”他更正称：“准确地说，并没有那份资料（会议记录），而是将会议结果按次数进行整理，整理成会议结果报告。在会议进行过程中，我们粉碎了一起使用的参考资料。” ● 患者团体“惨淡的心情” 患者团体代表也参加了当天的听证会。作为参考人出席的重症疾病联合会会长金成柱（音）表示：“在这个时间，重症患者和家属们仍然以凄惨的心情坚持着。希望医疗界、政治界、政府一定要回顾一下究竟为患者做了什么。”他还说：“请思考一下，在事态发展到这种地步之前，为患者做了什么。希望不要将此政治斗争化，浪费时间。” 作为证人出席听证会的政府有关人士对医科大学扩招引发的医疗空白长期化低下了头。总统秘书室社会首席张尚允（音）表示：“此前积累的结构性问题一下子在医疗改革过程中暴露出来，给国民和患者带来了不便，对此深表歉意。将尽快推进承诺的课题，致力于使这种情况恢复正常。”

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