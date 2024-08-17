“洪明甫号”的队伍颜色如何？国内教练组确定. August. 17, 2024 08:06. by 金正勋记者 hun@donga.com. 辅佐韩国国家足球队主教练洪明甫（55岁）的国内教练组已经确定。 大韩足球协会16日表示，任命前职业足球K1水原队主教练朴建夏（53岁）、代理主教练金东进（香港杰志•42岁）和FC首尔队战斗力强化室室长金珍圭（39岁）为“洪明甫号”的国内教练组成员。 3人中朴教练与洪主教练的缘分尤其深。朴教练在2012年伦敦奥运会时辅佐了洪教练，为获得韩国队史第一枚奥运会足球奖牌（铜牌）做出了贡献。洪明甫主帅执教韩国国家队，出战2014年巴西世界杯时，他也曾陪伴左右。 曾作为国家代表后卫活跃在球场上的金东进教练在2018年从现在的所属球队杰志退役后积累了执教经历。金珍圭教练也是国家队后卫出身，2017年退役后在首尔队担任了教练、代理主教练、战斗力强化室室长等职务。 在6月临时主教练体制下进行的北中美世界杯第2轮预选赛与中国队、新加坡队进行2连战时，曾与国家队一起的守门员教练梁英民（50岁）和体能教练李在洪（41岁）、郑贤奎（37岁）也将加入其中，帮助洪明甫主教练。他们计划一起参加2026年中北美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯和第二年的亚洲杯。 预计，将于下周初选任2名外籍教练。足球协会相关人士表示：“预计会有2名外籍教练来到球队，但是因为要整理与所属球队的现有合同，所以发表时间多少有些推迟”，“下周初外籍教练们全部选任后，首席助教就会确定下来。” “洪明甫号”将于下月5日（巴勒斯坦•主场）和10日（阿曼•客场）进行2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛第1、2场比赛。

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