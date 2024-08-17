韩国政府连续四个月诊断“内需出现复苏迹象”，与降低增长率的KDI存在温差. August. 17, 2024 08:05. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 政府连续四个月作出内需出现复苏迹象的经济诊断。有人指出，以长期的内需不振为由，国策研究机关甚至下调了今年的增长率预测值，在这种情况下，对内需恢复趋势持乐观态度还为时尚早。 企划财政部16日在《最近经济动向（绿皮书）》8月刊中评价称：“最近韩国经济在出口、制造业领域势头良好，呈现出以设备投资为中心的缓慢的内需复苏迹象，经济恢复趋势正在持续。”今年5月首次提出“内需复苏迹象”的政府已经连续4个月维持了这种观点。 企划财政部经济分析科科长金贵范（音）表示：“实际工资连续两个月上升，访韩游客和信用卡销售额速报指标也在年初以后呈现出改善趋势。消费者心理指数也处于2020年4月以来的最高水平。” 但是政府的这种看法与韩国开发研究院（KDI）等外部的看法存在温差。此前，KDI在7日的《经济展望修订》中，将今年的增长率预测值从2.6%下调至2.5%，下调了0.1个百分点。他们认为，内需比当初预想的要弱，阻碍了经济恢复。KDI的预测值低于企划财政部6月份预测的今年增长率（2.6%）。 反映实际内需状况的部分指标仍未摆脱低迷状态。体现商品消费的零售额比1年前减少了3.6%。最近，特别是百货商店和折价商店的销售接连萎缩，消费指标正在萎缩。上个月百货商店的国内信用卡批准额比1年前减少了1.4%，连续两个月呈减少趋势，折扣店的销售额减少了3.3%，比6月份减少幅度更大。设备投资也比1年前减少了2.7%。 7月份的物价上涨率也比6月份（2.4%）小幅扩大，达到2.6%。这是因为受到集中暴雨和油价上涨等影响，农产品、石油类物价上涨。建设景气恶化，建设投资也减少了4.6%。因此，有人指出，政府出台的内需诊断不能反映百姓的感受景气。 但韩国政府也认为，现在还不是谈论内需景气恢复的时候。金科长说：“现在还不能说恢复，所以正在使用‘复苏迹象’这个词。如果下半年高利息、高物价等内需制约因素消失，可以说内需已经恢复。”汉阳大学经济学部教授河俊京（音）表示：“虽然物价比以前稳定，但最近两年间实际收入倒退，因此没有达到内需恢复的条件。对内需恢复趋势持乐观态度还为时尚早。”

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