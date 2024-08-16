逐渐变老的公职社会……10年间增加的公务员，近七成为50岁以上. August. 16, 2024 07:51. by 田慧珍记者、世宗金道衡记者 sunrise@donga.com、dodo@donga.com. 公职社会正在变老。据调查，10年间增加的国家公务员中，每10名中就有7名是50岁以上。相反，30多岁的公务员人数在10年间减少了3000名以上。有分析认为，随着MZ一代（千禧年+Z一代）青年公务员脱离公职的增加，公职社会内的高龄化正在加速。 ● 年轻人离开的公职社会 人事革新处15日提交共同民主党议员室的“政府所属普通职国家公务员年龄层现状”显示，50岁以上国家公务员从2014年的35385名增至去年的50438名，10年间增加约42.5%（15053名）。同期，一般职国家公务员增加14.3%（21983名），大幅超过这个数字。这相当于全体公务员增加部分的68%。 相反，39岁以下的公务员从2014年的56423名增至2023年的62366名，只增加约10.5%（5943名）。特别是，30多岁的公务员从49616名减至46175名，减少6.9%（3441名），是所有年龄段中唯一减少的。 人事处公布的今年九级公开招聘应聘者的平均年龄为30.4岁。考虑到这一点，最近刚刚步入公职社会，正值工作年龄的30多岁公务员的流失现象尤为突出。据行政安全部透露，在职期间未满5年的公务员辞职人数从2019年的6663名剧增到去年的13321名。 ● 五级事务官也都投奔法学院、企业 在政府主要部门，行政考试出身、走正统官僚道路的年轻公务员向民间企业或法律界等转变的潮流也愈演愈烈。总管经济政策的企划财政部今年年初有3名行政考试出身的事务官为了升入法学专门研究生院离开公职。同一时期，金融委员会资本市场局也有两名20多岁的事务科和一名主管同时选择了法学院。 最近2年内，与民间企业接触较多的产业通商资源部也有10名以上的课长级干部跳槽到民间企业。经济部门一名相关人士表示：“在与过去相比政府的权限和作用减弱的情况下，由于过度的人事积压、与民间企业的工资差距等综合作用，提前离开公职的情况正在增加。” 在名额达2.1万人的国税厅，最近公开招聘考试的竞争率也大幅下降，年轻职员的流失速度加快，这种情况令人担忧。就一线税务所职员而言，就敏感的税金问题，与信访人直接面对面的负担较大，晋升速度也比其他部门慢，因此人气越来越低。税务当局相关人士表示：“积累适当的经验后，在30、40多岁离开国税厅进军税务业界的职员逐渐增加。组织整体的苦恼是很难找到工作好的年轻职员。” ● “需要改善体质，而不是零碎的支援” 专家们认为，公职社会的低报酬、僵硬的组织文化、难以实现自我环境等，是离职的原因。汉阳大学行政学系教授金泰允（音）指出：“无法跟上急剧变化的社会变化，依然如故的公职社会氛围对年轻人没有吸引力。对于年轻人来说，‘我正在做重要的事情’的自我效能感和自我实现的机会非常重要，但现在公职社会却无法满足这种需要。” 此前，政府在今年3月公布《公务员业务集中条件创造方案》，以防止MZ一代公务员离开。其中包括提高2000名六级以下实务职公务员的级别、减少地方职公务员晋升所需的最低年限、扩大未满4年的公务员的年假天数等待遇改善方案。今年4月，尹锡悦总统提到负责政府引进的在线、一站式贷款基础设施实务的5年事务官，给予了通常10年以上者“海外留学”的机会。

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