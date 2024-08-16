韩国产业界就“限制对华投资”向美国政府提交意见书……不能殃及韩国企业. August. 16, 2024 07:49. . 在限制美国资本对华尖端产业投资的政策即将实行之际，韩国产业界向美国政府提交了包含担忧意见的意见书。因为规定模糊，在美国设有当地法人或接受美国投资的韩国企业也有可能无法对华投资。虽然美国即将举行总统选举，但民主和共和两党异口同声对华限制，因此无论哪一方执政，限制案实施的可能性都很高。 6月，美国财政部立法预告了全面禁止美国人和美国企业投资中国尖端半导体、人工智能、量子技术等尖端产业的履行规则，预计年内确定并实施。虽然是以美国资本为对象，但由于方针不明确，如果接受了一丁点美国投资，也有可能成为限制对象。其中包括韩国企业的美国当地法人、美国人参与决策的韩国企业、在韩国设有工厂的美国企业等。 如果限制案成为现实，SK海力士以11万亿韩元的价格收购英特尔的NAND事业部，在美国当地设立的Solidigm，可能立即会被中国投资所束缚。因为Solidigm的核心事业——大容量数据储存装置中使用的NAND是在中国工厂生产的。最近，以政府和韩国企业为中心，主导全球量子技术的标准化机构也可能受到中国投资的制约。因为美国IBM参与了机构。在美国获得招商引资的人工智能风险企业、以硅谷为据点的韩国企业的风险资本等也有可能无法进军中国。 限制投资的对象不仅包括中国等“担忧国家”，还包括“与担忧国家的人有特别关系的人”，这也是问题。就连向中国供应半导体或引进材料的韩国企业也可以被规定为“特殊关系”。事实上，同中国进行交易的韩国企业都在射程之内。美国尖端产业界也对这样的对华投资限制表示担忧，认为美国的竞争力会下降，与韩国等同盟国的合作也会受到影响。 美国的对华限制和中国半导体崛起的“矛与盾”之争越来越激烈。华为等中国企业为应对今后美国加强限制，正在储备主要由三星电子、SK海力士等生产的高带宽存储器（HBM）芯片。美国和中国的极端对决余波将对与两国密切相关的韩国企业产生相当大的影响。应该把过去在《通货膨胀削减法》立法过程中初期应对失败的事例当作反面教材。

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