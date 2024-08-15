从韩中日漆器中看到的“文化变形”的力量. August. 15, 2024 08:16. . 用一句话概括最近参观的国立中央博物馆的“韩中日漆器特别展”，就是“三国三色”。在木器上涂漆的漆器工艺品与其他文明圈有着明显的区别，是东亚独特的文化遗产。生长在韩中日三国的漆树树液与其他地区不同，具有深厚的光泽，从新石器时代开始就被用作装饰木器、提高耐久性的天然涂料。在中国杭州跨湖桥遗址发现的漆弓（涂漆木弓）是公元前6000年左右制作的世界最古老的漆器，由此可见源自中国的漆器制作技术传到韩半岛和日本列岛的事实。 但是，在特别展上展示的14-19世纪的三国漆器各自具有独特的魅力，简直难以看出源出同根。例如，被誉为第一部展会的佼佼者的中国清朝“雕漆山水·人物图案搬运箱”本身就仿佛是一幅精美的山水人物图。根据中国特有的雕漆（多次涂漆后刻上多种花纹）技法，红色漆上生动地表现了山和亭子、柳树垂下的庭院、散步的书生等。 与此相比，第二部分展示的花朵——朝鲜时代的“螺钿漆双峰·梅花纹衣箱”中，围绕凤凰的贝壳形成马赛克，散发出玲珑的彩虹色，让人联想起中世纪欧洲教堂的彩色玻璃。在第三部中，日本室町时代制作的“莳绘漆莲花池图案经典箱子”在漆上撒上金粉进行装饰，展现了华丽的莳绘技法的精髓。不愧是保管佛经的箱子，将极乐净土盛开的莲花精巧地描写到了叶脉。 韩中日三国漆器的这种独特的分化、发展，从文化中超越了对原型的模仿，从自己的角度进行解释和变形是非常重要的。日本东京国立博物馆馆长藤原诚在此次特别展图录中评价说：“三国对共同素材的观点差异（在漆器上）取得了多彩的手法和设计的成果。” 这不仅仅局限于传统文化。看着《周末的名画》和VHS录像带长大的韩国“好莱坞孩子”们最近之所以横扫世界文化信息市场，很大程度上是因为在人类普遍的素材中添加了韩国现实，实现了成功的文化转型。奉俊昊导演的《寄生虫》以贫民区、半地下室、韩牛炸酱方便面等极富韩国特色的素材，有趣地描写了社会两极化这一普遍主题，这就是代表性的例子。最近入围英国布克奖最终候选名单的黄皙暎的《铁道员三代》、被制作成苹果电视连续剧而备受瞩目的李敏镇的《帕钦科》、美国哈珀柯林斯以2亿韩元购买版权的李美利奈的《无名女人的八种人生》，都是正面描写此前世界人没有关注的韩国近现代史的小说。 新冠疫情结束后，韩国电影的票房成绩低迷。虽然网络视频服务（OTT）强势和银幕垄断等被认为是原因之一，但也有人指出，今年5月在戛纳电影节上，没有一部韩国电影被邀请参加竞争单元，作品性大不如前。期待三国三色的韩中日漆器中蕴含的文化变形力量再次展开。

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