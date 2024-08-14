从日本慰安妇角色到朝鲜女工……“今后想尝试各种作品”. August. 14, 2024 08:03. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 12日，记者在首尔钟路区东亚媒体中心见到了演员姜河娜（24岁•音译），她是一个非常内向的人。她坦言“在大家面前不太会说话”。性格类型指标（MBTI）为内向型（I）。给来到自己的粉丝签名，一起拍照也很害羞。 但是一站在镜头前就变了。朝鲜女工们把反抗日本人时戴过的红头绳绑在发梢上，脸上洋溢着坚决的表情。100多年前在纺织工厂工作并忍受着压迫的女工们一副疲惫的样子。7日上映的电影《朝鲜女工之歌》中登场的朝鲜女工就是她本身。 姜某是2000年出生于日本大阪的第4代旅日韩国人。曾祖父为了在日本帝国主义强占时期活下来，从济州岛来到日本，在大阪定居。工厂工人等为了生计，顺手干活儿了。她说：“在日本上完朝鲜学校后，想在韩国上大学，所以考上了韩国艺术综合学校的表演系。” 从5岁开始演戏。她在母亲于2005年在日本创立的剧团“月升”中饰演儿童角色。从讲述与下令关闭朝鲜人学校的日本政府进行斗争的事件的《4•24的风》（2007年）开始，每年都会在剧团“月升”中表演1部以上。她羞涩地笑着说：“其实小时候妈妈让我演，我什么都不懂就演了。” 姜某被大众所熟知的作品是以日军慰安妇受害者的真实故事为基础的电影《归乡》（2016年）。她饰演了莫名其妙地被日军抓走的14岁少女“静敏”一角。入围青龙电影奖和大钟奖新人女演员奖候补名单。她说：“《归乡》是一部将苦恼是否要继续走演员之路的我引向演技的作品。让我明白了为什么要演戏，演戏有什么意义。” 2022年李原植导演提议将日本帝国主义强占时期朝鲜女工的故事拍成电影，这对“作为一个演员来说，传达有意义的故事是最令人满足的”的她来说是另一个机会。被因为没有食物而烤猪内脏吃，亲自开设夜校熟悉韩文的女性们的生活所吸引。她说：“我觉得无法摆脱出生。我下决心要演好体现我的认同感的戏。” 姜河娜在影片中一人分饰两角。听了成为老奶奶的女工的证言，在纺纱工厂旧址上走动，引领过去旅行的解说员，以及在不停运转的工厂工作的年轻女工。在电影中，解说员姜荷娜面对女工姜荷娜的场面就像当今一代理解过去的过程一样。装扮成女工的她用控制感情的沉稳的声音朗读证词录的场面也令人印象深刻。她说：“电影并不只有悲伤”，“看着朝鲜女工们堂堂正正、坚强地克服困难的过程，可以得到安慰。” 大学毕业课题或者对未来的苦恼……在近2个小时的采访即将结束时，她又回到了平凡的大学4年级学生时代。体现认同感的作品固然好，但有没有被特定框架束缚的苦恼呢？姜某笑着说：“我喜欢威廉•莎士比亚的《驯悍记》等喜剧，也欢迎浪漫爱情剧。今后我想尝试各种作品。”

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