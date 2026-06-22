与孤独握手，化身为山



“即便就此化作山峦，又有何妨。”——赵容弼歌曲《乞力马扎罗的豹》



去年秋天的一个夜晚，光复80周年纪念演出《赵容弼，此刻永恒》拉开帷幕，那正是展现“为何是赵容弼”的锐利现场。在3个小时里，赵容弼以特有的唱功演绎了近30首歌曲，献上了一场超越世代的感人舞台。就在那一刻，赵容弼再次证明，他并不是沉湎于几首热门金曲的过去式，而是永远把自己推往实验最前沿的现在进行式。仿佛在宣告这远非终点，他以其特有的永恒青春之力，如同低语般，铺展开独属于他的“伟大诞生”。



我一直认为，赵容弼歌曲的源头在于《红蜻蜓》和《寻不见的黄鹂》。这些由童年纤细记忆构成的歌曲，是寻找失落世界的孤独、高远而寂寥的路，也是在现实中复得不可能之美的梦之路。而那条梦路的最高点，便是《乞力马扎罗的豹》。这首由作词家梁仁子创作的歌曲，兼具独特的悲壮美与艺术家的挑战精神，至今仍深受众多听众喜爱。



歌中涌动的，不是在山脚下徘徊的鬣狗，而是一心要做攀登到山顶挨饿冻死的豹子的男人，所怀抱的决绝的孤独与爱的宿命。纵然会如烟消散，也要如火焰般燃烧；最终在那高高的乞力马扎罗山上，与孤独携起手来，就此化身为山。这份意志，或许正是赵容弼自己的。



这位年届七十六岁的艺术家，至今仍以最美的极致唱法对歌曲倾注全部真心。他大概正像那“乞力马扎罗的豹”一样，与山中遇见的孤独握手，就此化身为山。就这样，在那高耸的山巅，我们一起聆听，一起唱起他歌咏的孤独与爱之歌。

