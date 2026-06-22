“只有我们被孤立，重返欧盟吧！”

“为了贸易和就业，我们重新加入欧盟吧！”英国伦敦市中心20日举行敦促重新加入欧盟的大规模示威。这距离2016年6月23日英国公投通过退出欧盟即“脱欧”刚好10年。当初期待英国摆脱欧盟的制约，成为更自由、更具竞争力的国家，但与此相反，10年间低增长、高物价、各种社会混乱加剧后，希望重返欧盟的国民在增加。从2024年7月起执政的斯塔默首相（照片）的领导能力也面临最大危机。执政的工党在上个月的地方选举中大败，斯塔默的支持率也连日下跌。在这种情况下，正在挑战工党党首职务的大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆18日在曼彻斯特梅克菲尔德选区的下院议员补缺选举中获胜。有分析认为，随着伯纳姆进入议会，斯塔默的辞职只剩下时间问题。《每日电讯报》预测，斯塔默最快将于22日公布辞职时间表。● 经济难局导致“返欧”情绪扩散据英国民营电视台ITV等媒体报道，约1500名示威者20日举着印有12颗金星的蓝色欧盟旗，从伦敦坦普尔车站游行到威斯敏斯特寺广场。大部分示威者穿戴着写有“重返”的帽子和T恤。示威主办者克莱尔·霍尔告诉ITV，“希望完全重新加入欧盟”，并批评“菜篮子物价飞涨，进口（欧盟产）食品的行政程序也变得太多”。智库政府研究所的首席研究员吉尔·勒特最近在外国记者协会新闻发布会上分析说：“时隔10年重新入欧的争论之所以浮出水面，是因为英国脱欧未能带来期待的利益。”英国国民10年前举行全民公投，以51.9%赞成和48.1%反对通过英国脱欧。虽然在当初舆论调查中是否决意见占优势，但牢记大英帝国辉煌的保守老年层、被排除在全球化等之外的英格兰蓝领选民等大举赞成，结果爆出了冷门。从公投当时起，赞成和反对的争论就非常激烈，甚至出现了“脱欧诅咒”的说法，公投的后遗症在此后十年里使英国陷入了分裂。经济上的负面影响也很大。失去了欧盟这一巨大市场，提供廉价劳动力的东欧移民者的流入也被中断，在全球贸易市场上也被孤立。在这种情况下爆发的新冠疫情和乌克兰战争等使高物价固化。随着南亚、中东、非洲移民等代替东欧移民占据低工资工作岗位，英国并没有出现赞成脱欧派期待的反移民效果。因此，英国人之间还出现了把“脱欧”和“后悔”合二为一的“脱悔（Bregret）”一词。一直以来，政界担心出现更大的混乱，讨论返欧问题被视为禁忌，但最近以变化的舆论为基础，提出重新入欧的呼声也在增加。● 传斯塔默22日将公布辞职时间表斯塔默在执政期间一直因高物价、低增长等低支持率。地方选举惨败后，他在工党内部也面临着巨大的辞职压力。特别是一直被认为是觊觎下届首相位置的“潜龙”伯纳姆在18日的选举中获胜，有评价认为，斯塔默下台只是时间问题。伯纳姆在当选纪念演说中也表示，“现在是变化的瞬间”“我们获得了改变趋势的机会。将为英国开辟一条新路”，强调挑战首相一职的意愿。英国政界普遍认为，斯塔默会遵循现任首相在任内受到党内竞选的屈辱之前主动宣布辞职时间表的先例。《每日电讯报》评论说：“伯纳姆市长的选举胜利使斯塔默内阁的主要部长之间发生巨大变化，强调固守首相职务意向的斯塔默也重新考虑了其现有立场。”报道还引用被分类为首相亲信的一名工党议员的发言预测：“斯塔默最早将于22日公布辞职时间表。”张恩智记者 jej@donga.com