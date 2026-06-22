3室长留任，调整首席秘书……要以执行和速度展示真正成果

李在明总统21日更迭总统室宣传沟通、民政、社会首席秘书和国家安保室第一、第三次长。通过更换青瓦台约一半首席秘书的中幅调整，重新打造了第二期国政运营队伍。接下来要做的，是通过内阁改组选拔工作出色的人才，证明实用政府的实力。新任命的宣传沟通首席秘书成耆洪、民政首席秘书韩璨湜、社会首席秘书金京子均出生于20世纪60年代中后期。新幕僚团比20世纪60年代初中期的前任更年轻。总统亲信“3室长”秘书室长姜勋植、政策室长金容范、国家安保室长魏圣洛可能留任。分析认为，第二期国政的大框架是在稳定基调下通过加强沟通来提高速度感。青瓦台调整和内阁改组是衡量总统国政运营和革新意志的方向舵。如果说过去一年的国政是“克服内乱”等割断过去或提出改革方向的设计过程，剩余时间则是通过实行取得成果的证明时期。必须具备拥有经验、专业性、执行力的“实行型人事”阵容，给整个国政注入紧张感。历届政府在第二年均表示“从总统改起”，多为提出革新，但未能用过程和结果证明。因为“我们是对的”的独断专行和急急于改革，一再进行选举功臣和亲信的人事安排，未能扩展外延。如果是为了国民的生活而承诺“摆脱理念、阵营和政治斗争”的“实用政府”，用人之道必须有所不同。如果国务总理候选人韩圣淑通过听证会并被任命，内阁改组将加快速度。要大胆选拔有效推进六大（监管、金融、公共、年金、教育、劳动）改革课题的合适人选。对道德性等的考察也不能有疏忽。如果被贴上“这样的人怎么能领导国政”的问号，改革意志就会受到怀疑，在考察和落选过程中浪费宝贵的时间。只有以开发并执行政策的总理和部长主导的内阁为中心进行国政运营，才能加快速度。目前，中东战争以后，国内外环境还不确定。在稳定增加平民忧愁的物价和房价的同时，还要顺利完成增加青年和中产阶层收入和就业岗位的改革课题。执政党、政府、青瓦台的沟通和与在野党的合作是必须的。政府的真正实力取决于民心所感受到的实行和速度。