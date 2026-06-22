留任三室长、新任命二首席秘书……青瓦台进行中度人事调整

在迎来执政第二年之际，李在明总统21日进行青瓦台人事调整，新任命总统民政、宣传沟通和社会等3名首席秘书以及安保室第一和第三次长等5人。总统秘书室长姜勋植当天在青瓦台举行新闻发布会表示：“这是中幅以上的青瓦台人事调整。”前东部地方检察厅检察长韓璨湜任民政首席秘书，前韩联社社长成耆洪为宣传沟通首席秘书，全国民主劳动组合总联盟首席副委员长出身的又石大学客座教授金庆子为社会首席秘书。姜勋植介绍说，韩璨湜“将顺利完成新设重大犯罪调查厅和公诉厅等检察改革”。共同民主党内强硬派主张全面废除公诉厅检察官的补充调查权，青瓦台担心其副作用，继吴桄洙、奉旭之后，再次提拔检察官出身的人为民政首席秘书。姜勋植说，成耆洪“将仔细观察国民的声音，忠实地支持国民沟通，让国民更容易感受到政府的成果”。金庆子是药剂师出身，曾和李在明一起主导设立城南医疗院运动，2019年担任民主劳总代理委员长。继民主劳总委员长出身的金永勋担任雇佣劳动部长之后，社会首席秘书也由民主劳总人士担任。直属总统的未来国防战略委员会委员姜建爵被任命为安保室第一次长，民主社会律师会出身的经济安保秘书宋基浩被任命为第三次长。朴訓祥 tigermask@donga.com