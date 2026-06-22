调查显示韩国逾八成职场人担忧在AI应用浪潮中落后

相关调查显示，韩国每10名职场人中就有8人担忧，若不能在人工智能时代迅速适应，便会落于人后。这种“不安感”高于全球平均水平，但其所属组织的AI转型水平却低于全球平均。分析认为，这折射出员工个人运用AI的意愿虽在增强，但支撑这种意愿的组织文化与领导力变化却相对迟缓，形成了AI“转型的悖论”。微软公司针对10个国家在工作中使用AI的2万名知识型员工进行问卷调查，并结合数万亿条匿名化的MS 365生产力数据，发布了《2026工作趋势指数》报告。报告显示，78%的韩国受访者回答“如果不能迅速适应AI，将会落后”，这一比例比全球平均水平65%高出13个百分点。而认为“组织领导层提供了明确且一贯的AI方向”的韩国受访者仅占16%，低于全球平均的26%；回答“即便AI驱动的业务创新短期内未见成效，依然能获得认可”的也仅占7%，低于全球平均的13%。微软方面认为，AI转型的成败最终取决于组织而非个人。组织文化、管理者支持和人才管理等组织层面因素，对AI应用成效的影响力达到67%，是心态等个人影响力（32%）的两倍以上。这意味着，不能仅仅停留在引入AI，而必须同步改变组织运营方式和业务流程，才能最大化AI转型的效果。韩彩妍记者 chaezip@donga.com