李承烨表示若有机会将在韩国再次发起挑战

“日本球员除了球队训练，个人训练量真的非常大。我时隔15年重返日本，重新感受到这段时间自己变得懈怠了。”日本职业棒球最具人气的球队读卖巨人队助理教练李承烨（50岁）18日接受《东亚日报》专访时强调，“刻苦的训练”是日本棒球保持世界最高水平的秘诀。当天在位于东京文京区的读卖巨人队主场东京巨蛋，李承烨表示：“韩国一部分球迷批评训练量大是‘老派棒球’，但职业球员理应对棒球百分百投入。这才是为了家人、球迷和所属球队的正确道路。”目前日本在世界棒垒球联合会（WBSC）世界排名中位列第一。今年3月的世界棒球经典赛（WBC）上，韩国队以6比8负于日本队。李承烨评价日本棒球说：“他们擅长的并非超级表演，而是极其基本的动作。虽然不够华丽，但从儿时起打下的扎实基本功、减少失误的努力，以及对待棒球的认真态度，正是保持棒球先进水平的关键。”去年6月因战绩不佳从斗山熊队主教练任上中途卸任的李承烨，本赛季被时任读卖巨人队主教练阿部慎之助（47岁）招入麾下。此后阿部慎之助因涉嫌殴打女儿于上月26日闪电辞职，李承烨的去留也备受关注。谈及阿部慎之助，李承烨坦承：“无论主教练是出于自愿还是被迫，是以荣誉还是耻辱的方式卸任，我都曾反复思量自己到底该留下还是离开。”李承烨说，无法将同阿部慎之助的对话全部道出，但阿部慎之助曾叮嘱他“拜托你好好培养年轻球员”。李承烨还表示：“我的合同到今年为止，打算先稳住球员，同时向冠军发起冲击。”近期，首席打击教练桥上秀树（61岁）出任读卖巨人队代理主教练，球队也登上中央联盟榜首，正稳步前行。韩国棒球代表队在今年世界棒球经典赛上闯入八强，过程中担忧投手战力下滑的声音较大。对此李承烨指出：“韩国职业棒球一队注册球员为29人，出赛球员27人，而日本注册球员31人，出赛25人。这样一来，后续比赛的5名先发投手可在当天比赛中轮空，投手调度更有余地，连续出场的负担也更小。”这意味着韩国需要探讨阵容规则的调整。关于投手的球速，李承烨建议：“韩国选手似乎有一种错觉，认为‘球速快就会在高顺位被职业球队选中’。我觉得以控球为主，随着力量增长再提升球速，先打好基础再展现表现力，这样的顺序比较好。”当被问及是否打算重返韩国职业球队时，李承烨答道：“我依然有梦想。我非常热爱棒球，对棒球的热情依旧巨大。正因如此，我才又一次来到了日本。如果机会来临，我想（在韩国）再次发起挑战。”黃仁贊 hic@donga.com