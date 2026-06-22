“灰叶剑麻”后裔为韩墨助威 期盼携手晋级32强

“墨西哥队进球时我当然高兴，但因为也在为韩国队加油，没能尽情欢呼。”当地时间6月18日，2026年美加墨世界杯小组赛A组第二轮韩国队与墨西哥队的比赛在墨西哥瓜达拉哈拉结束后，阿方索•曼努埃尔•迈•埃斯基韦尔（35岁）这样说道。埃斯基韦尔表示，他在墨西哥尤卡坦州梅里达的家中，与家人和亲戚等20多人一同观看了比赛。他们身穿绿色墨西哥队服和红色韩国国家队队服，一边享用着埃斯基韦尔的母亲和妻子制作的紫菜包饭和烤肉，一边喝着烧酒为两队助威。埃斯基韦尔说：“希望两队都能取得好结果。每当出现危险进攻时，都不禁为球员可能受伤而揪心。”埃斯基韦尔一家都是“灰叶剑麻（Henequen，龙舌兰的一种）”后裔。1905年，埃斯基韦尔的曾祖父从仁川济物浦出发，移居墨西哥梅里达，在灰叶剑麻农场劳作。当时乘船离开韩国的1000多名移民，在遥远的异国他乡每天遭受超过12个小时的繁重劳动，却未能拿到应得的工资。谈及两国球队的比赛，埃斯基韦尔说：“我的心仿佛分成了两半，同时为两支队伍加油。希望韩国和墨西哥无论排名如何，能并肩闯入32强、16强。”针对一名墨西哥男子在韩国队与捷克队的小组赛现场，向韩国网红尹秀珍做出双手拉眼角的动作一事，埃斯基韦尔表示：“在墨西哥，即便没有种族歧视的意图，也时常有人把它当作玩笑来做。作为韩裔墨西哥人，如果韩国民众因此受到伤害或感到不快，我想真心道歉。”金华英记者 run@donga.com