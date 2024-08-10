“破坏选举”的金庆洙可以恢复政治活动? 好奇怪的期待. August. 10, 2024 07:56. . 据悉，前庆尚南道知事金庆洙被选定为光复节特赦对象。据悉，在法务部8日召开的赦免审查委员会上，金庆洙和前总统政务首席秘书赵允旋和玄伎焕、前总统政策协调首席秘书安钟范、前国家情报院院长元世勋等被选为特赦对象。一旦法务部长向尹锡悦总统报告特赦名单，将在13日的国务会议上经过审议表决后确定。 金庆洙涉嫌在2017年5月实施的大选前后与“德鲁王”金东元共谋，伪造门户网站8万多篇报道的回帖排名，被认定后被判处有期徒刑2年。在2022年12月实施的特赦中，他被免予执行余刑获释，但由于没有恢复权力，被选举权一直要被限制到2027年12月。如果此次恢复权利，将能够参加2026年地方选举或2027年总统选举。 金庆洙不仅是卢武铉前总统“最后一任秘书”、文在寅前总统竞选总统时节的随行团长，被评价为“亲文嫡子”。对于他恢复权利，共同民主党内出现了不同的反应。非李在明派系表示欢迎，称“这将成为激活和恢复共同民主党多样性和活力的契机”，但亲李在明派系却表示“是不是有政治意图”，露出不太痛快的神色。他们怀疑执政党此举意在通过解开金庆洙的枷锁来动摇“李在明一极”体制。在国民力量党内部，也有预测称，“他将成为非李在明派系的核心”。 这些政治性解释是以金庆洙当然会回归政坛为前提的。但法律上的绊脚石消失，并不意味着金庆洙就此获得从政没有任何问题的正当性。动员民间组织试图影响大选舆论的“德鲁王事件”是扰乱众多选民判断的重大犯罪。即使恢复权力，“破坏选举民主”的事实本身也不会消失。 更何况，金庆洙至今为止从未就该事件进行过道歉，反而在大法院做出确定判决后表示，“司法部没能查明真相”，表现出委屈的反应。金庆洙犯下严重的选举犯罪后，连反省都不做。首先应该考虑他是否有资格重新开始政治。

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