石油通道将部分开放……特朗普：“伊朗给了我们巨大礼物”

美国总统特朗普当地时间24日表示，“伊朗给了我们巨大礼物”，暗示与从2月28日开始处于战争的伊朗的谈判取得了重大进展。他就这份礼物表示：“与核无关。与原油、天然气、霍尔木兹海峡等有关。”虽然特朗普没有就此进行详细说明，但有分析认为，此番言论暗示，就战争爆发后伊朗封锁的中东核心原油运输通道霍尔木兹海峡的航行正常化方案等，正在与伊朗进行协商。特朗普当天在华盛顿白宫对媒体表示：“昨天伊朗做了令人惊讶的事情。赠送了价值连城的礼物。”他还说：“我们正在和正确的对手进行协商。现在有一个小组正在协商中。”他一再强调，尽管伊朗否认与美国对话，但美国仍在与伊朗高层负责人进行谈判。他还表示，伊朗表示“绝对不会拥有核武器”，同意“不进行（铀）浓缩”。分析认为，这是向伊朗施压，要求伊朗完全放弃核和导弹。他接着说：“现在的伊朗领导层（和过去）完全不同。可以说是政权更迭。”分析认为，特朗普此举意在强调战争爆发当天除掉伊朗前最高领导人哈梅内伊等伊朗政府首脑中的多数人，强调美国的胜利，同时制定战争的退出战略。伊朗方面继23日之后，24日也表示：“没有与美国进行过任何协商或对话。”但英国《金融时报》等媒体报道称，伊朗决定向国际海事组织成员国致函，允许事先与本国协调的“非敌对船只”通过霍尔木兹海峡。对此，有分析认为，虽然伊朗表面上否认与美国进行协商，但有可能是通过第三国进行间接接触或秘密对话。实际上，《华盛顿邮报》报道说，白宫中东特使史蒂夫·威特科夫和伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇正在通过斡旋方进行间接对话。美国有线电视新闻网（CNN）还报道说，伊朗在今年1-2月进行核谈判时，没有选择美国代表威特科夫特使和特朗普总统的大女婿、前白宫高级顾问贾里德·库什纳，而是选择副总统J·D·万斯作为谈判伙伴。以色列媒体12频道报道称，美国正寻求与伊朗停火一个月，以讨论所谓的“15项条款”。特朗普23日声称，“包括伊朗弃核在内，已就15个项目与伊朗达成了协议”。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、neol@donga.com