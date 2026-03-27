韩国出生人口增加，人口自然减少规模创4年来最低

随着新生儿数量的逐渐增多，人口自然减少幅度降至4年来的最低水平。短期内人口再次回升的“黄金交叉”有望出现的期待日益高涨。有意见指出，政府需要出台应对低生育率的措施，以实现趋势性的人口增长。据国家数据平台人口动向26日数据显示，今年1月人口自然减少5539人。死亡人数（3.2454万人）超过出生人数（2.6916万人）。人口自2019年11月（-1685人）起已连续75个月呈减少趋势。分市道来看，京畿道（1139人）、首尔市（329人）等4个市道人口自然增长，而庆尚北道（-1288人）、釜山（-990人）等13个市道人口自然减少。近期人口减少幅度呈收窄趋势。1月人口自然减少规模是自2022年（-5205人）后4年来的最低值。比一年前（-1.5306万人）减少约1万人，也低于去年10月（-7848人）、11月（-9998人）、12月（-1.2533万人）。这被解读为受出生人口增加的影响。今年1月出生人口为2.6916万人，连续两年增加，创下2019年（3.0271万人）以来的最高值。出生人口自2024年7月以来连续1年零7个月呈增长趋势。这得益于第二次婴儿潮一代（1964-1974年生）的子女——第二次回声潮一代（1991-1995年生）进入结婚生育高峰期，加之近期社会观念变化，对结婚生育的积极认识有所扩散。部分人士期待人口可能再次迎来自然增长的黄金交叉。年度人口自2020年自然减少3.2611万人转为“死亡交叉”后，截至去年已连续6年呈自然减少趋势。自然减少规模从2022-2024年的12万多人减少至去年的10万多人。趋势性反转是否会出现尚不确定。国会预算政策处预测，今年总和生育率（预计每名女性一生生育的平均子女数）将回升至0.9人。但预测到2045年将停留在0.92人左右。这远未达到维持人口所需的2.1人水平。预计出生人口也将在2028年达到28.7万人的峰值后转为减少。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com