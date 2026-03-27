“制造YouTube和Instagram成瘾的科技巨头有罪”

美国陪审团首次就YouTube和Instagram等社交媒体对青少年造成成瘾等精神健康损害的主张，作出了认定科技巨头有罪的裁决。鉴于全美与此相关的诉讼多达数千起，此次裁决被视为打开了追究运营社交媒体的科技巨头责任之路的“样板审判”。据美联社等媒体25日（当地时间）报道，当天美国加利福尼亚州洛杉矶法院陪审团裁定，Instagram运营商Meta和YouTube运营商谷歌应向原告共计赔偿600万美元（约合90亿韩元，Meta承担420万美元，谷歌承担180万美元）。原告、20岁女性凯莉•G•M（化名）起诉称，Instagram和YouTube的算法旨在诱导青少年成瘾，导致她从小便遭受焦虑、抑郁等损害。此前，科技巨头依据1996年制定的《通信规范法》第230条（“平台对用户上传的内容不负责任”）实际上免除了所有法律责任。然而，在此次诉讼中，陪审团经过9天的审议后判定，“问题不在于内容本身，而在于社交媒体运营企业将平台设计得具有成瘾性”。并指出，“这些平台对儿童和青少年有害，两家企业均未向用户警告其危险性”。《华盛顿邮报》分析称，“此次裁决表明，针对科技巨头的法律保护机制正在发生变化”，“这是法院为改变硅谷格局而采取行动的信号。”《纽约时报》报道称，“此次诉讼堪比上世纪90年代针对大型烟草公司的诉讼”，“当时陷入窘境的烟草公司最终支付了超过2000亿美元的和解金，停止了面向未成年人的营销活动，此后严格的烟草监管使吸烟率下降。”林雨宣 imsun@donga.com