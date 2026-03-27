美国威胁“准备展示地狱”，以投入地面部队向伊朗施压……伊朗在哈尔格岛设置大量地雷和导弹

美国白宫在表明有意与伊朗谈判以结束战争的同时警告称，“美国总统特朗普已经做好了‘放出地狱’的准备”。分析认为，这是在威胁，如果伊朗不承认军事失败，在谈判中不合作，美国将发动包括投入地面部队在内的总攻势。针对于此，伊朗也在原油出口重镇哈尔格岛设置导弹和地雷等，大幅加强防御。这是为了应对美国试图占领该岛。双方表面上都主张自己在此次战争中占据优势，但内部却在苦思如何把谈判优势最大化的战略。美国白宫发言人卡罗琳·莱维特当地时间25日在记者会上表示，与伊朗的谈判正在进行中，“如果伊朗不能理解自己在军事上已经失败、今后将继续失败，特朗普总统将让他们遭受比任何时候都更大的打击。”她说：“特朗普总统不是吹牛的人。他已经做好了放出地狱的准备。”分析认为，特朗普指示美国国防部长皮特·赫格塞思维持对伊朗的军事压力也是出于同样的原因。赫格塞思当天会见总统后对记者说：“我们用炸弹进行谈判。”分析认为，这是在强调要以军事力量优势为基础，掌握谈判的主导权。实际上，美国正在准备控制哈尔格岛等地面作战。据悉，美国国防部24日下达将负责地面作战的陆军精锐部队82空降师的快速反应部队中的2000人调动到中东的命令。同样可以投入地面作战的美国海军陆战队5000人也正在从日本和美国向中东移动。另外，管辖中东的美军中央司令部司令布拉德·库珀25日表示：“就在几个小时前，我们打击了第一万个伊朗目标。加上以色列的（空袭）成果，我们又打击了数千个目标。”伊朗也做好了地面战的准备。据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，伊朗为应对美国地面部队的攻击，25日大幅加强了哈尔格岛的防御，在岛周围大量设置了对人地雷、反坦克地雷等。另外，在美军可能登陆的海岸线上也设置了地雷，并追加部署了便携式地对空制导导弹系统。张恩智记者 jej@donga.com