“像我一样鼓起勇气，四年后一起参加接力赛”

2026米兰-科尔蒂纳冬残奥会韩国代表团最佳运动员金允智（20岁）26日在首尔松坡区奥林匹克会馆举行的记者会上，表达了对2030年阿尔卑斯冬季残奥会的抱负，她说：“四年后的冬季残奥会（残疾人奥运会）上，我一定要参加接力赛。”此刻，金允智的脸变得非常认真，与笑脸常开，绰号“微笑”的她平时的样子完全不同。金允智决心四年后挑战的“越野滑雪接力赛”，必须有新秀选手发掘出来才能参加。该项目最少2人、最多4人参加，需要满足残疾类型、等级等多种条件才能获得参赛资格。韩国代表团在本届比赛中未能组建队伍，甚至未能递交挑战书。金允智表示：“四年后，我想带领后辈们参加接力赛。我正在寻找能和我一起跑接力的选手。希望大家都能鼓起勇气。”金允智在本届比赛的冬季两项和越野滑雪个人项目中横扫5枚奖牌（2金、3银），创造了韩国选手在单届残奥会及奥运会上的历史最多奖牌纪录。她也是首位、也是唯一一位在冬残奥会上获得双冠王的韩国选手。小小年纪便改写了韩国体育史的她却表示：“‘首次’这一纪录，即使不是我，也终会有人达成。希望以我的纪录为契机，涌现出更多出色的后辈选手。”她接着说：“相比‘首个选手’的称呼，我更希望被记住为‘未来更令人期待的选手’。”当天一同出席的残疾人北欧滑雪代表队主教练孙成洛表示：“（金允智）在艰难疲惫的时候也能坚持微笑到最后。积极正能量是金允智的特殊之处。”金允智也明朗地笑着说：“我认为即使遭遇不好的事情也能从中获得发展。因为这是我选择的路，即便辛苦，只要坚持做好自己的事，似乎就能克服。”金允智凭借本届残奥会取得的辉煌成绩获得了5亿韩元的奖金。金允智表示：“金额比想象中多，如何使用还在考虑中。希望能用在有意义的地方。”金允智曾将2024年全国残疾人体育大会上获得的MVP奖金300万韩元全额捐赠给了自己进行康复和学游泳的 Purme基金会。李素妍记者 always99@donga.com