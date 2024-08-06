枪刀弓引领的奖牌竞赛，现在由跆拳道-女子高尔夫-举重来延续. August. 06, 2024 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. “枪（射击）、刀（击剑）、弓（射箭）的活跃将由我们来延续。” 在巴黎奥运会迎来转折点的情况下，韩国代表团的奖牌竞赛将持续到大赛后半部。截至4日，韩国共获得10枚金牌，超额完成了目标成绩（5枚金牌）。代表团决心超越曾创下最多金牌纪录（13枚）的2012年伦敦奥运会。“国技”跆拳道将从7日开始日程。本次大赛的跆拳道赛场是举行击剑比赛的巴黎大皇宫。3年前东京奥运会（1银、2铜）时首次止步于“零金牌”的韩国跆拳道，决心在巴黎成功完成金色的踢腿。巴黎也是将跆拳道列为奥运会正式比赛项目的1994年国际奥林匹克委员会（IOC）总会的举办地。跆拳道比赛第一天，参加男子58公斤级比赛的朴泰俊（20岁）是金牌的有力争夺者。女子高尔夫和举重也将在同一天开始比赛日程。由世界排名第3位的高真荣（29岁）、第4位的梁熙英（35岁）、第12位的金孝周（29岁）组成的韩国女子高尔夫代表队，将继2016年里约热内卢奥运会的朴仁妃（36岁）之后，时隔8年再次挑战金牌。4日，在举行奥运会比赛的巴黎附近的国家高尔夫俱乐部，开始进行当地适应训练的女子高尔夫代表队选手们异口同声地表示：“希望3人能脖子上挂着1枚奖牌回去。”2021年东京奥运会金牌得主、世界排名第一的内莉•科达（26岁•美国）是主要警戒对象。举重比赛最后一天的11日，将期待出击女子最重量级（87公斤以上级）比赛的“Post张美兰”朴惠贞（21岁）。朴惠贞在去年的世锦赛和杭州亚运会上获得了该级别的金牌。超越东京奥运会冠军、该级别的世界纪录（合计335公斤）保持者中国的李雯雯（24岁）是课题。朴惠贞的个人最好成绩是合计296公斤。3年前在东京获得奥运会首枚奖牌的现代五项将从8日开始进行比赛。“招牌”全雄泰（29岁）的目标是超越东京大赛的铜牌，登上领奖台最高处。在6月的世界锦标赛上，作为韩国选手首次获得女子个人赛冠军的成胜珉（21岁）也被认为是黑马。进入5日日程的攀岩项目也将挑战韩国首枚奥运会奖牌。在本届巴黎奥运会上，韩国选手实力较弱的“速度攀岩”被排除在比赛项目之外，因此更有利于获得奖牌。前国家队主教练李昌贤的儿子李道贤（22岁）和现国家队主教练徐钟国的女儿徐彩贤（21岁•人名音译）是夺牌的希望股。

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