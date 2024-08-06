韩国综合股价指数跌破2400点大关，亚洲股市迎来“最糟糕的一天”. August. 06, 2024 07:52. by 兪載東 jarrett@donga.com. 由于担心美国经济停滞的投资者们“史无前例地抛售”股票，韩国、日本和台湾股市均以历史最大幅度下跌，亚洲股市齐声跌破谷底。在没有企业连锁破产或传染病扩散等大型不利因素的情况下，由于茫然的恐惧心理，股市暴跌到这种程度，这是史无前例的。据分析，这表明韩国金融市场对外部环境的变化非常脆弱。 5日，韩国股市综合股指（KOSPI）比前一个交易日下跌234.64点（8.77%），以2441.55点收盘。以跌幅为准，这是历史最高纪录。韩国创业板股指（KOSDAQ）也下跌88.05点（11.3%），以691.28点收盘。当天，随着韩国综合股指和创业板股指跌幅增大，下午启动了暂停交易20分钟的“熔断机制”。这是自2020年3月19日以后，时隔4年4个月，韩国股市在韩国综合股指和创业板市场同时启动熔断机制。韩国综合股指在恢复交易后进一步下跌，一度下跌282.23点（10.81%），跌至2386.96点。 日本股市下跌幅度更大。当天，日经平均股价下跌4451.28日元（12.4%），以31458.42收盘。当天的跌幅比1987年10月20日下跌3836日元的“黑色星期一”还要多，创下了历史最高纪录。台湾股市也下跌1807.21点（8.35%），以19830.88点收盘。这是自1967年计算股指以来最严重的暴跌。 当天股市暴跌的直接原因是担心美国经济停滞。美国上周末制造业指标恶化，失业率上升到3年来的最大值等，对经济减速的不安感增大。再加上人工智能泡沫论等，对一直以来引领股市的大科技企业业绩的疑问扩散，也成为股市下跌的契机。从日本的情况看，由于上调基准利率，日元价值再次暴涨，对出口企业的忧虑增大，而且有预测认为，此前以低利率借入日元在世界各地投资（日元套利交易）的资金将像退潮一样流出，从而加重了市场的不安。 但股市专家们一致认为，这些因素不足以说明当天的巨大跌幅。在没有全球金融危机、9·11恐怖袭击、新冠疫情等明确理由的情况下市场急转直下，是茫然的恐惧心理在投资者之间迅速传染，反复出现非理性抛售的结果。信荣证券调查中心负责人金学均（音）表示：“解释股价暴跌的线索并不明显。美国至今为止股市过度上涨可能产生了反作用，但韩国股市没有上涨多少，反而进一步下跌，因此处于看不透的情况。”

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