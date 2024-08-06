报勋部携手EuroClio制作6•25战争资料集，让欧洲未来一代学习. August. 06, 2024 07:52. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 为了就6•25战争展开相关教育工作，国家报勋部和欧洲地区历史教育团体EuroClio（欧洲历史教育工作者联合会）携手合作。 报勋部5日表示：“正在英国访问的姜贞爱长官3日（当地时间）在剑桥举行的6•25战争参战国历史教师大会上，与EuroClio所长斯蒂芬•斯特格斯签订了业务协议。”6•25战争参战国历史教师大会由美国、加拿大等17个国家的80多名历史、社会教师参加，是讨论各参战国6•25战争教育资料集活用方案的教师研讨会。该活动由报勋部主办，韩国战争遗业财团主管。EuroClio是1992年成立的联合会，旨在让教育者能够实施有责任感的历史、市民教育，制作超越国家的教育资料，共享历史教育工作者之间的经验。该联合会由来自47个国家的80多个团体组成。 根据协议，报勋部在与EuroClio一起制作6•25战争教育资料集的同时，为了推进能让欧洲下一代学习6•25战争和自由的重要性等的国际报勋教育活动，计划展开合作。 报勋部从2019年开始与韩国战争遗业财团及参战国教师团体联系，推进6•25战争教育资料集的制作。姜部长在签约仪式上表示：“为了让下一代记住22个联合国参战国和198万联合国参战勇士守护‘自由’这一人类普遍价值的历史，政府将与EuroClio紧密合作。”

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