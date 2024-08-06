营造“哈里斯旋风”，美国民主党的紧迫感. August. 06, 2024 07:51. . 我记得华盛顿政界对美国副总统哈里斯的初期评价相当苛刻。4年前她进入白宫不久，几名幕僚接连递交辞呈，题为《副总统办公室大逃亡》的报道接连不断。随着业务力量和领导能力成为众矢之的，有人窃窃私语道：“是不是不会拥抱人?”也有评论认为，她的讲话被一一分析后批判为“语言杂拌（word salald）”的说话方式。人们认为，她的话没有核心或逻辑，只是毫无头绪地掺杂着煞有介事的修饰语。 美国副总统实权不多，媒体对此并不关注。看到对副总统的批判性报道层出不穷，我曾想过，“如果是白人男性，也会那样吗?”对于混血儿、女性哈里斯的各种批评，当时的副总统办公室实际上愤怒地表示：“这是种族主义的性别歧视的眼光。” 哈里斯的性别和人种一度被认为是她的弱点，但随着她接替拜登总统成为民主党总统候选人，正在转变为优势。关注她能抓住亚裔和黑人选票的多样性的氛围变得更加强烈。原本看起来多少有些轻浮的她的笑容，瞬间也变成了魅力。豪爽笑容的视频被改编成搞笑的“模因”（meme），在年轻人的智能手机上传播开来。主张党内竞选的声音一下子消失了，说：“能做到哈里斯的程度吗?”她瞬间就确保了党代表，现在不仅在全国范围内支持率，在核心摇摆州舆论调查中也在猛烈追击共和党候选人特朗普。 这一切并非轻易得来。为了哈里斯的当选，民主党内数一数二的选举战略家和社交媒体专家进行了配合。党指导层正在全力支援。为了打造美国首位女总统，女性界开始重新团结起来，大腕金主陆续出面支援，并提供了巨额活动资金。哈里斯上个月筹集的选举资金就超过了4000亿韩元。这是可怕的集结速度。 这种动向的基础是“不能把政权拱手让给特朗普”的迫切感。民主党人士吐露，如果特朗普再次当选总统，美国的民主主义就会终结，这让人感到悲壮。特朗普因涉嫌试图推翻大选、泄露机密文件、性丑闻封口等91项罪名接受审判，民主党充满了不能让出总统位置的决心。《纽约时报》声称“特朗普很危险”，对特朗普的力量、资质和道德性问题一一进行了长篇社论，其背景似乎并没有什么不同。一名专栏作家将奥巴马前总统的著作《无畏的希望》比喻为“无畏的迫切（the audacity of desperation）”。 这种紧迫感促使拜登总统决定辞任总统候选人，现在民主党正在开辟“非白人女性总统”这一从未走过的道路。这会导致无论不论谁是民主党候选人都要当选的迫切感。据外电报道，随着“值得一试”的认识延续到吸引选民的良性循环，原本败局已定的民主党再次恢复了活力。 相比支持的候选人的魅力，“绝对不能让对方候选人当选”的判断成为选择标准的构图并不是选举的定式。尽管如此，哈里斯的登场瞬间改变了总统选举的版图，从这一点来看，这是书写新的选举历史的过程。尽管存在诸多担忧，但全世界都在关注至今仍健在的美国充满活力的民主主义现场。

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