劣质政治的弊端……58%的国民表示：“如果政治倾向不同，就无意交往”. August. 05, 2024 08:18. . 据调查，如果政治倾向不同，就没有恋爱和结婚意向的国民超过58%。即使是朋友和熟人，如果政治倾向不同，也不会一起喝酒的应答者达33%，回答不能一起参加市民和社会团体活动的人占71%。这是根据国策研究所韩国保健社会研究院实施的社会统合实态诊断结果得出的结论。保健社会研究院昨天公布了去年6、7月份对3950名19岁-75岁男女进行面对面调查的研究结果。 此次调查表明，经过2016年弹劾总统政局后，更加严重的政治、理念矛盾不仅仅停留在公论场。这意味着坏政治的危害会渗透到个人的日常生活。在恋爱、结婚、酒席、定期的社会、团体生活中，如果政治成为话题，对话就会变得不方便，见面的意义也会消失。 仅从最近的国会新闻来看，这种结果并不令人惊讶。在民生政治方面看不到的通宵阻挠议事、周末上午国会全体会议、反复出现的弹劾案处理和总统否决权等，没有一个符合“即使发生冲突，也要通过对话解决”的国民愿望。这种方式的政治在低级语言进一步拉低后，以诱发矛盾为赚钱手段的部分极端社交媒体正在扩大再生产。经常暴露在这种政治中，导致在恋爱、结婚、酒席、社会活动中，对政治上的不同感到不舒服。 尽管如此，负有领导政治责任的龙山总统室和国会第一大党似乎在竞争谁的攻击更刺激。龙山总统室相关人士就弹劾广播通信委员长李真淑一事表示：“与朝鲜的垃圾气球相似。”共同民主党反驳道：“尹锡悦政权的形态是垃圾。”无论哪个国家，朝野政党之间都会发生争斗。但哪里会有这种称对方的政治为垃圾、互扔话语炸弹的做法呢? 现在的政治有些不对劲。政治本应该忧心国民，但现在反而是国民在担心政治。虽然被指出无数次，但并没有改变的迹象。现在更进一步，通过数字确认了随着我们受到劣质政治的折磨、日常生活正在受到影响。

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