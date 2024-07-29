TMON母公司Qoo10集团旗下4家企业累计损失额达2.6万亿韩元. July. 29, 2024 07:40. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 据悉，由于TMon•WeMakePrice（薇美铺）结算延迟事件，损失正在扩散，而Qoo10集团的4家子公司的营业活动造成的累计损失额达2.6万亿韩元。也就是说，在TMon、薇美铺处于蚕食资本状态的情况下，母公司Qoo10和其他子公司也可能受困于现金流。有人担心，即使时间流逝，也很难完成消费者退款及卖家结算。 28日，本报对新加坡企业厅和金融监督院电子公示等进行分析的结果显示，TMon、薇美铺、Qoo10、Qexpress等新加坡电子商务企业Qoo10集团4家主要子公司的累计损失额共计2.5811万亿韩元。这是各公司最近公示内容的累计亏损额的总和。 到2021年末为止，Qoo10的累计损失额为4.1814亿新加坡元（约4315亿韩元）。2019年至2021年，每年出现1000亿韩元左右的营业亏损。推进在纳斯达克上市的物流子公司Qexpress也以2022年末为准，累计损失了1.2534亿新加坡元（约1293亿韩元）。TMON和薇美铺的累计损失分别为1.2644万亿韩元（2022年末）和7559亿韩元（2023年末）。 据悉，Qoo10集团为了确保流动性，正在讨论子公司现金活用及外部资金输血方案等，但未能如愿。Qoo10集团代表具永培就本报关于确保流动资金方案的提问，只通过短信回复说，“目前还在寻找资金和善后对策。”

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