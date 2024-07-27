国情院8、9月份人事变动……更换100名以上干部. July. 27, 2024 07:21. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据悉，国家情报院将在8、9月份进行大规模人事调整，更换超过100名三级以上干部。有评价称，这是体现国情院院长赵太庸色彩的首次人事调整。尹锡悦政府的首任国情院院长、前院长金奎显因人事风波突然被撤换后，赵太庸去年12月就任。 特别是，国情院正在研究将金奎显在任时期接到待命处分等通报、实际上被排除在业务范围之外的数十名人士重新回到第一线的方案。据悉，随着最近美国联邦检察机关起诉美国中央情报局出身的韩裔朝鲜问题专家、美国外交协会资深研究员秀美·特里的内容被公开，“业余”国情院要员资质不足等问题成为众矢之的，因此把相关情报业务的专业性作为人事安排的首要标准。情报消息灵通人士表示：“每次政权交替时，国情院都会受到‘投合人事大换血’的批评。此次将落实把业务力量、而不是政治色彩放在优先位置的人事惯例。” 据多名情报消息灵通人士26日透露，赵太庸就任后在3月份断然进行了人事调整。当时是以一级职位为中心，只填补紧急职位的小幅人事变动。该消息灵通人士表示：“3月份赵院长对国情院内部情况和人的了解还不够充分，当时人事调整的目的是听取高层干部的建议，以解燃眉之急。” 据悉，国情院人事调整通常在6月和12月分两次进行，但因为上次人事调整是在3月份，所以这一次是在8、9月份。也有分析认为，这是考虑到最近“秀美·特里争议”带来的影响等。

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