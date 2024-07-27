“炸弹义举”罗锡畴义士的7封信件首次向大众公开. July. 27, 2024 07:21. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “来到中国东奔西走，与其这样无心地饿死或冻死，还不如回到本国，不抱太大希望，只求以身报国。” 这是1925年8月25日罗锡畴义士（1892~1926年）写给义烈团同志李承春（本名李华益•1900~1978年）的信中的一部分。在中国长期开展独立运动并饱受苦难的他表明了回到祖国展开义举的决心。实际上，罗义士在第二年12月28日向日本殖民经济的走狗—京城（现首尔）的朝鲜殖产银行和东洋拓殖株式会社投掷炸弹后自杀。 国立中央博物馆在迎来光复节79周年的26日开幕的“朝向独立的永不熄灭的火花，罗锡畴”展示会上公开了这封信。展示会上将展示罗义士写给白凡金九（1876~1949年）的两封信、写给李承春的四封信、写给黄海观（本名黄翊洙•1887~?）的一封信等7封信。这些信件向大众公开尚属首次。 罗义士在1925年7月28日写给白凡的信中写道：“携带品（炸弹）准备好了，但区区几百韩元的费用还没有完全到手。”他分享了炸弹义举计划，并嘱咐说：“计划切实实行（爆炸），恳切地希望大家支持我，直到我达到目的为止。”除此之外，信中还包括了寻找炸弹和手枪的报告、为寻找回国航班而努力的过程、吐露回国资金不足的困难等内容。该展览将持续到10月9日。

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