子女人均继承税减免额将从5000万韩元→5亿韩元. July. 26, 2024 07:50. by 世宗=李浩记者、尹明珍记者 number2@donga.com. 从明年开始，对留给子女的财产征收继承税时，每名子女的抵扣金额将增至原来的10倍。最高税率也从50%降低至40%。最高税率调整是时隔25年、继承税抵扣限额是时隔9年的改编。但是共同民主党反驳称“不能对富人减税”，预计国会通过将面临阵痛。 企划财政部25日在首尔中区银行会馆举行税制发展审议委员会，确定了包含上述内容的《2024年税法修正案》。副总理兼计划财政部长官崔相穆在事前新闻发布会上表示：“将把世界最高水平的继承税最高税率下调至40%，并将继承税子女抵扣（减免）金额从5000万韩元大幅扩大至5亿韩元，减轻中产阶层，特别是多子女家庭的继承税负担。” 同时，政府还决定将适用最低税率10%的区间从1亿韩元提高至2亿韩元。企业最大股东继承股份时附加20%的制度也将被取消。但是最多30亿韩元的配偶抵扣和一次性抵扣将维持现有的5亿韩元水准。 政府为了增加结婚和生育，决定新设“结婚税额减免制度”，规定新婚夫妇进行结婚登记后返还100万韩元的所得税。对象是从今年1月开始到2026年为止结婚登记的新婚夫妇。另外，原本每名子女减免15万~30万韩元的所得税也决定上调10万韩元，达到25万~40万韩元。 综合房地产税改编方案并没有包含在今年的税法修正案中。因为，去年综合房地产税缴纳人员和税额已经大幅减少，而且如果改编综合房地产税，地方财政将不可避免地受到打击。企划财政部相关人士表示：“将关注国会的讨论情况。”对于当初决定从明年开始征税的虚拟资产投资所得，征税时间推迟了2年。 据推算，由于今年的税法修正案，从明年开始税收将减少4.3515万亿韩元。特别是继承赠与税每年将减少3.7万亿韩元左右。在税收漏洞持续不断的情况下，尹锡悦政府上台后连续3年保持减税基调，因此有人担心财政的可持续性。

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