“小伎俩”人事安排，延伸为史无前例的“抗命”调查. July. 23, 2024 07:49. . “迄今为止，从未有过不经过工作评价就对检方进行人事调整的情况。事情真的很严重，但谁都没有提出异议，反而让我很惊讶。”今年5月13日，首尔中央地方检察厅指挥调查总统夫人金建希的阵容被全部更换，之后某检方人士曾批评这违反了“检察官人事规定”。实际上，从人事规定来看，为了提高检察机关人事的预测可能性和公正性，有义务先进行评定然后根据其结果进行人事调整。但法务部最近公告称，将在检察机关人事调整结束的8月初进行上半年评定。这比往年晚了2个月。无论在谁看来，这都是先后颠倒，违反了规定。 事实上，“5月13日检察高层干部人事调整”因为是法务部长和检察总长之间的人事冲突而更加受到关注。据悉，当时朴性载部长试图推进首尔中央地方检察厅厅长李昌洙的人事安排，但李元锡总长反对称：“可能会破坏调查的公正性。”在李元锡看来，此前首尔中央地方检察厅指挥部试图强行在检察厅大楼内对涉嫌操纵德意志汽车股价和收受迪奥包而正在接受调查的金建希进行面对面调查，结果更换指挥部，想以此来阻止。虽然这是众所周知的事情，但在议会选举之前也差点进行同样内容的人事调整，但李元锡以要提交辞呈进行抗衡，最终告吹。 因此，李元锡在5月13日人事调动之前，坚持不看朴性载的包括李昌洙人事调整在内的检察高层干部人事方案。据悉，如果法务部将人事案拿到大检察厅，将详细留下不同意的理由并记录下来，甚至拒绝签名。 《检察厅法》中规定，“部长应就检察官的任职问题听取总长意见”。如果把检察总长不同意检察机关人事安排当作意见，也许并不违反法律。但这只能看作是和立法宗旨截然不同的“小伎俩”人事安排。 两个月后，首尔中央地方检察厅新指挥部在检察厅以外的总统警卫处建筑“第三场所”对金建希进行了调查，但并未事先向李元锡报告调查场所、调查时间、调查方式等。检察总长总管检察调查，对所有检察公务员都有指挥监督权。在上命下服的组织文化尚存的检察机关中，这是史无前例的抗命事态。 更大的问题不是首尔中央地方检察厅厅长一个人，而是首尔中央地方检察厅的次长和部长、主任检察官齐刷刷地没有向总长和幕僚团报告调查内容。再也没有比这个场面更能说明两个月前为什么就算总长反对也要进行人事调整了。 本来，就金建希事件，巨大的在野党正在推进特检。因为总统已经行使过一次否决权，所以只要检察机关的调查出现一点瑕疵，重新推进特检的理由就会更大。在这种情况下，检察总长对首尔中央地方检察厅对金建希的检察调查表示，“没有遵守法律面前没有例外、没有特惠、没有禁区的调查原则，对此感到很抱歉”，甚至向国民道歉。 一名法律界人士评价说：“在应该与外部斗争的时候，好像看到了向在野党投掷食物的自乱阵脚。”从首尔中央地方检察厅的调查过程来看，检察机关改革的第一课题是检察机关的人事安排。

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