韩国军方宣布全线“全面启动”对朝扩音广播，以应对朝放飞垃圾气球. July. 22, 2024 07:51. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方从21日下午1时开始在前方所有地区全面实施了对朝扩音广播。此前朝鲜不顾多次警告，直到当天还反复对韩国进行“垃圾气球”恐怖袭击，由此军方决定在停战线（MDL）全线全面重启扩音器广播，进一步提高应对力度。上个月，军方时隔6年重启了对朝扩音器广播，但只在部分地区实施了部分广播。 对朝扩音广播被认为是朝鲜最害怕的心理战手段。因此，有分析认为，以全面重启广播为名，朝鲜可能会对前方地区进行局部武力挑衅。军队为了应对这一情况，提升了最前方K9自行火炮等炮兵战斗力的火力待命状态。随着南北以停战线一带为中心展开紧张对峙，紧张程度也将提高。 联合参谋本部当天下午表示：“正如多次警告的那样，将全线全面实施对朝扩音广播。”朝鲜继18日之后，时隔3天的当天上午又放飞了垃圾气球，军方从下午1时开始启动了部署在东、西部和中部最前方的24个固定式扩音器，重新启动了广播。计划从凌晨开始到深夜，每天最多启动10个小时以上。另外，如有必要，还计划投入使用车辆的移动式扩音器（16台）。韩国军方一位有关负责人表示：“在南北集中暴雨灾害严重的情况下，朝鲜军队反复做出低级、拙劣的行为，对此我们不能视若无睹。” 据悉，在朝鲜宣布停止放飞垃圾气球之前，军方将维持全面启动对朝扩音广播的态势。军方消息人士表示：“即使对方停止放飞垃圾气球，也不会像过去那样全面中断扩音广播，而是部分启动，密切关注朝鲜今后的态度。”

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