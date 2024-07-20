春花凋谢的夏天，韩国女子击剑将在巴黎绽放奖牌之花. July. 20, 2024 07:26. by 任寶美 bom@donga.com. “即使去巴黎，也没有想去的地方和想吃的东西。” 出战巴黎奥运会的韩国击剑女子佩剑国家队选手尹智秀（31岁•照片）这样说道，“只要拿到奖牌，回到韩国只吃辛奇（韩式泡菜）汤也可以。”尹智秀也知道巴黎有埃菲尔铁塔、卢浮宫、名牌商店林立的香榭丽舍大街。但因为想告诉大家在巴黎奥运会上获得奖牌的迫切心情，所以才做出了这样的表达。 此次巴黎奥运会是尹智秀第三次参加奥运会。此前，在2016年里约热内卢、2021年东京奥运会上，她曾是女子佩剑代表队的老幺，但此次她将以大姐的身份带领球队。尹智秀在国家代表选手生涯中一直依靠的姐姐金智妍（36岁）在东京奥运会上带领韩国女子击剑赢得佩剑团体赛首枚奖牌（铜牌）后，去年退出了国家队。巴黎奥运会女子佩剑代表队老幺全河英（23岁）比尹智秀小8岁。 尹智秀去年成为了佩剑代表队的队长。在担任队长后首次出战的国际综合大赛—去年的杭州亚运会上，她获得了个人赛金牌和团体赛铜牌。在巴黎奥运会上，她的目标是个人赛和团体赛都登上领奖台。在单一奥运会击剑个人赛和团体赛上全部获得奖牌的韩国选手只有男子佩剑选手金正桓一人。金正桓在东京奥运会上获得了个人赛铜牌和团体赛金牌。 在国家队中年龄最小的时期，尹智秀在团体赛上的表现比个人赛更好。每当球队落后时，她就会缩小比分差距，提升球队的氛围。但自从成为队长后，在团体赛上陷入了苦战。尹智秀在巴黎奥运会开幕前最后一次出战的上个月亚洲锦标赛上，个人赛和团体赛也分别获得了银牌和铜牌。在该大会团体赛中，韩国未能夺冠的项目只有女子佩剑，因此尹智秀更加伤心。 尹智秀说：“‘我应该做得更好’的想法太强烈了。在男子佩剑和女子重剑比赛中，吴尚旭和宋世拉等顶尖选手表现得很好，所以都拿到了金牌，当时我想‘我为什么这么差劲呢’”，回顾了上个月的亚锦赛。她还说：“我一直相信只要努力就会有好的结果，但无论怎么努力，好像都赶不上其他项目的王牌选手。甚至产生了‘我只有这种程度吗’的自我怀疑。” 每次内心出现动摇时，尹智秀都会想起“花开的季节不同”这句话。她说：“作为国家队队员，我努力训练了12年，相信这段时间经历的过程。”背着沉重的包袱先走孤独之路的导师也在身边。在职业棒球乐天队作为投手表现活跃并被称为“孤独皇太子”的韩国棒球委员会（KBO）才能捐赠委员尹学吉（64岁）就是尹智秀的父亲。 尹智秀说：“爸爸不怎么跟我谈论运动的话题。但是妈妈说‘智秀在这次亚锦赛团体赛中只获得了铜牌，非常伤心’，爸爸说‘重要的是奥运会，有什么可伤心的，不要有心理负担’。” 韩国击剑国家队将于20日前往决战地巴黎。尹智秀出战的女子佩剑团体赛将在韩国击剑代表队比赛日程中最后一天的8月4日决定奖牌得主。尹智秀下决心说：“佩剑团体赛是最后一场比赛，我们将把比赛打造成更加精彩的舞台。”

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