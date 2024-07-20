特朗普：“将开始最伟大的四年”. July. 20, 2024 07:26. by 密尔沃基=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “让美国再次伟大（MAGA·Make America Great Again）！” 美国共和党总统候选人特朗普当地时间18日正式接受总统候选人提名，继2016年、2020年之后第三次挑战大选。他在13日遭枪击后首次发表对公众演讲，对外表示将加强“美国优先主义”，在国内则追求“团结”。他还明确表示，将重启与朝鲜国务委员长金正恩的“自上而下式外交”。 “2024共和党全党大会”从15日起在威斯康星州密尔沃基举行，当天是最后一天，特朗普通过接受大选候选人的演讲高喊：“将在4个月后的大选中获胜，开始历史上最伟大的4年。将把美国建设成最伟大的国家。”他说：“我们会赢、赢、赢”。当与会者连呼自己的名字时，特朗普再次高喊“赢、赢、赢！” 他表示，“在韩国、台湾、菲律宾等地，武装冲突的亡灵正在长大”，主张结束包括乌克兰战争在内的拜登政府引发的所有国际危机。 特别是，特朗普表明了与金正恩重启首脑外交的意志。他说：“和拥有很多核武器的人好好相处是好的（nice）。等我回来（白宫），会和他重新好好相处。”他还自信地表示：“他（金正恩）和我相处得很好时，朝鲜中断了导弹发射。他也会想念我。”此前，特朗普一直强调，朝鲜停止核试验和导弹发射是他执政时期的主要外交成果。在此次演说中，他也表现出了与金正日再次见面的意向。 特朗普还预告了以保护美国产业为中心更加强大的“美国优先主义”。他表示：“不会放任其他国家进入美国掠夺我们。在美国销售的所有产品都要在美国制造。”他还公布了重启在美国国内钻探石油和天然气等化石能源的计划。 与得到共和党全面支持的特朗普不同，拜登总统面临着民主党强烈要求他辞去总统候选人职务的要求。据《华盛顿邮报》报道，前众议院议长南希·佩洛西对部分民主党议员表示，“相信总统即将接受（总统候选人）的辞退。”也有观察人士认为，拜登最快将在数日内宣布辞职。一名民主党籍州长对美国有线电视新闻网（CNN）表示：“今后72小时非常重要。”

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