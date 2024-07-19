总统室：“考虑对文在寅政权国情院相关人士进行监察和问责”. July. 19, 2024 07:47. by 申娜莉记者、姜成辉记者 journari@donga.com、yolo@donga.com. 韩国总统室就国家情报院要员与韩裔朝鲜问题专家、美国外交协会资深研究员秀美·特里（韩文译名：金秀美）接触的情报活动被全盘暴露一事表示，“这是文在寅政权时期发生的事情”，并表示将研究对相关人士进行监察和问责。 总统室高层人士当天在接受记者采访时，被问到“政府是否对国情院要员暴露等问题进行监察或问责”时回答说：“被拍到照片是文在寅政权发生的事情。不管怎么说，现在必须对文在寅政权进行监察或问责。这是很好的指责，我们会进行讨论。”该人士还说：“当时文在寅政府掌握着政权，把国情院可以从事专门外部活动的要员全部清除，由业余人士等填补，所以出现了这样的事情。” 据分析，总统室之所以出事刚一天就提出“过去政府责任论”，是为了强调公诉状中指出的金秀美收受金钱的明细和嫌疑与尹锡悦政府无关。总统室强调，向金秀美提供名牌大衣和手提包等高价礼物的时期是2019年至2021年现政府上台之前。现政府也在去年4月作为威尔逊中心和韩国政治学会共同主办的韩美同盟70周年纪念活动费用，向金秀美支付了2.6万多美元，但这是对美公共外交层面通常进行的活动。总统室人士表示：“这不是间谍或提供机密情报的嫌疑，而是没有根据《外国代理人登记法》进行登记、没有遵守代理韩国政府的程序而被起诉，因此韩美关系不会出现大的裂痕。” 对此，曾在文在寅政府担任国情院院长的共同民主党议员朴智元反驳道：“总统室出面谈论‘追究文在寅国情院监察责任’，把问题搞大，是对国家利益毫无帮助的下下之策。”他指出：“政府应该仔细分析并检查美国联邦调查局早在10年前朴槿慧政府时期就提出的警告、为什么美国检察机关在这个时候起诉，以及韩国情报当局和政府事前是否认知及应对了此次起诉。”

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