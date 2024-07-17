气象厅：“到明天为止，首都圈将面临最大250毫米的暴雨”. July. 17, 2024 07:52. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 梅雨季已接近尾声，预计17日、18日首尔等首都圈的降雨量将达到250毫米，这是梅雨季期间降雨量最多的一次。气象厅预测，今年梅雨将成为“首都圈最大的难关”。 据气象厅16日透露，从前一天晚上开始，全南等南海岸猛下梅雨，导致住宅、商业街等多处泡水。全南珍岛郡下了每小时103.5毫米的暴雨，海南郡暴雨每小时78.3毫米，刷新了7月份每小时降水量的记录。 此后，这一带梅雨锋逐渐减弱，但西侧产生的低气压将反复向东北方向移动，预计17日、18日将贯通韩半岛。以此为契机，梅雨锋将重新趋于活跃，再加上下层喷射气流，供应很多水蒸气，预计中部地区各地将出现集中暴雨。 气象厅认为，17日、18日经过首都圈等中部地区的梅雨锋很有可能与10日凌晨在全北最多每小时146毫米的雨云带相似。南北薄而东西长，在这种情况下，短时间内极有可能在非常狭窄的地区出现创纪录的暴雨。 气象厅预测，17日凌晨至18日上午，京畿道北部等首都圈和忠清道北部将出现每小时最多30毫米-60毫米的强降雨。京畿道北部还预报了每小时降水量超过70毫米的降雨。降雨每小时30毫米以上被称为暴雨，50毫米以上可以分类为极端暴雨。截至18日，首尔等首都圈的预计降水量为80毫米至120毫米（多的地方为250毫米以上），江原道为50毫米-100毫米（多的地方为150毫米以上），忠清地区为30毫米-100毫米（多的地方为120毫米以上）。

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