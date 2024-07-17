IMF将今年韩国的经济增长率预测值上调至2.5%. July. 17, 2024 07:52. by 世宗=苏雪姬记者 facthee@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）将今年韩国的经济增长率预测值上调至2.5%。据分析，今年第一季度（1~3月）的“惊人增长”和出口业绩改善趋势等产生了影响。 IMF在当地时间16日发表的《世界经济展望》报告中预测，今年韩国的经济增长率为2.5%，比3个月前上升了0.2个百分点。这比政府和经济合作与发展组织（OECD）提出的预测值2.6%低0.1个百分点，与韩国银行的预测值相同。 IMF虽然没有提及上调预测的理由，但据分析，政府最近因半导体行业的好转等原因，小幅上调了韩国的增长率预测值。企划财政部相关人士解释说：“今年第一季度韩国的经济增长率为1.3%，高于预期，最近以半导体为中心的出口业绩也在改善，反映了这些因素。” 另外，IMF将今年世界经济增长率预测值维持在原来的3.2%。美国今年第一季度的经济增长率低于预期，预测值为2.6%，下调了0.1个百分点。相反，中国的经济增长率预测值因出口等呈现坚挺趋势，上调至5.0%，比现有预测值高出0.4个百分点。 IMF对提前下调利率（降息）表现出了慎重的立场。IMF劝告说：“通货膨胀风险尚存时，应克制提前下调利率，必要时应考虑追加上调的可能性”，“应在物价稳定有明确数据支撑的情况下，逐步降低利率。”

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