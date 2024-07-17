奔向崩溃的执政党全党大会……煽动憎恶情绪的党权候选人只会责怪别人. July. 17, 2024 07:51. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 对于前一天国民力量党7月23日全党大会联合演讲会上发生的候选人支持者之间的混战事件，党代表候选人们没有反省，而是专注于“都是你的错”攻防战。党内有人强烈批评说：“煽动憎恶的党权候选人只顾着展开‘你死我活’式的攻防战，保守势力正在没落，走向分裂党的狗血剧。” 韩东勋候选人16日在A频道油管《政治信号》上就前一天的混战剧表示：“元喜龙候选人的支持者们妨碍了我的演讲。在演讲过程中还不太清楚，后来一看，是事先计划好之后来的。”他还说：“总是说‘相互冲突’乃至‘相互诽谤’，到现在为止，我有做过一件负面攻击别人的事情吗?”韩东勋方面在评论中表示：“如果为了攻击韩东勋，拿着其他候选人阵营提供的号码牌入场，是非常严重的事情。” 元喜龙当天反驳道：“好像有人高喊反对韩东勋的口号，不知道是我们的支持者还是其他候选人的支持者。担心这样的粉丝俱乐部行动是不是采取了过去我们党没有的做法。”这番话针对的是韩东勋的粉丝俱乐部“和勋一起”。元喜龙还主张：“有支持韩东勋的油管博主对看似支持我的人施暴的视频。” 罗卿瑗同时指责了韩东勋和元喜龙。罗卿瑗针对韩东勋表示，“参选本身就有巨大的分裂和破裂的原罪”，针对元喜龙说，“荒唐透顶的空话，老套的负面攻击是火上浇油。”尹相现候选人也批评道：“把全党大会变质为分党大会，制造互相指责的混乱局面，分裂和暴力横行的混乱局面，罪魁祸首是谁?” 首尔市长吴世勋表示：“想成为遇难船只的船长吗?在发生暴力事件的极端对立中，无论谁成为党代表，其意义都会减半。”

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