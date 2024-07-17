执政党传唤韩国银行施压降息……有信心做好善后吗？. July. 17, 2024 07:48. . 韩国政府和执政党正在加大向韩国银行施压，要求下调标准利率。国民力量党民生经济稳定特别委员会委员们前天在韩国银行有关人士参加的会议上要求下调利率。继此前总统政策室长、经济副总理强调下调标准利率的必要性后，执政党也加入了对韩银的攻势。 民生特别委员会指出，韩国开发研究院最近指出，“长期内需不振的主要原因是高利率长期化”，经济副总理崔相穆指出小商工人的内需不振的原因是高利率，因此要求韩国银行下调标准利率。上周出席国会企划财政委员会的韩国银行总裁李昌镛就降息问题划清界限说：“韩国银行金融货币委员会将独立作出决定”，但执政党似乎不顾这些，继续要求下调利率。 目前韩国的基准利率为3.5%。在美联储基准利率比韩国高2个百分点的情况下，如果韩国先下调利率，可能会产生副作用。因为如果利率差距扩大，韩元的相对价值将进一步下降，韩元对美元的汇率也会上升，用美元从海外购买的进口物价也会提高。实际上，上个月进口物价在国际油价下降的情况下，受汇率上涨的影响，时隔一个月恢复了上升趋势。 下调基准利率将拉低住宅担保贷款利率，刺激“债务投资”，并加快首都圈公寓价格的上升速度。虽然上个月消费者物价与去年同月相比只上涨了2.4%，但韩国物价指数中却没有包括居住在自己家里的费用“居家费”。如果按照包括居家费用在内的发达国家方式计算，现在的物价上涨率会更高。由于韩国电力等相关国营企业的天文数字赤字，勉强压制的电费、煤气费也将在下半年内追加上调，物价上涨的压力将会增大。 不顾国内外经济环境、动摇韩国银行的货币政策基调以恢复内需景气，这是危险的事情。以“通货膨胀斗士”而闻名的美联储主席保罗·沃尔克也曾在大选前夕受到卡特政府的压力，于1980年下调利率，但因通货膨胀再次起火，出现了大幅上调利率的错误。在通货膨胀死灰复燃的情况下，不允许明明不能承受、却因急于取得眼前的经济成果而强迫韩国银行犯下“沃尔克失误”。

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