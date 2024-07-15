美国印太司令：“必要时韩国可以引进核潜艇”. July. 15, 2024 07:45. by 孙孝周记者、申娜莉记者 hjson@donga.com、journari@donga.com. 美军四星将军、美国印度太平洋司令塞缪尔·帕帕罗（照片）表示：“如果作战分析结果显示产生对引进核动力潜艇的信任（believe），今后可以推进（move forward）。" 此前，美国对韩国军方引进核动力潜水艇一事明确表示反对。但此次负责亚太地区军事作战的司令部指挥官却破例做出了可作肯定解释的发言。美国印度太平洋司令部负责指挥驻韩美军和驻日美军等，管辖有事时首先在韩半岛展开的航空母舰或战略轰炸机等。 帕帕罗当地时间11日在印太司令部所在的美国夏威夷希卡姆空军基地会见韩国媒体时，对于“韩国引进核动力潜艇的呼声很高。你如何看待”的提问回答说：“朝鲜提高核武水平是所有人都担心的情况。从执行潜艇战斗的观点来看，作为同盟国，韩美两国寻找能够整合战斗力、进行防御的最有效、最有效的方式非常重要。”也就是说，如果认为韩国引进核动力潜水艇最有效果、最有效率，就可以推进。 美国国防部长劳埃德·奥斯汀上个月在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话）时，被问到“如果韩国请求支援建造核动力潜艇，你会支持吗”时断然否认说，“现在美国很难接受”。但据分析，此次美国之所以做出似乎多少改变了立场的发言，是因为朝鲜和俄罗斯签署了为韩半岛发生紧急情况时俄罗斯军事介入开辟道路的新条约，韩半岛紧张局势不断升级。韩国政府正在关注美国政府是否出现了部分认可韩国拥有核动力潜水艇必要性的氛围。韩国政府高层相关人士14日在与《东亚日报》的通话中表示：“美方有这种认识，可以给予肯定的评价。”

한국어