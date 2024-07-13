美国三大核力量执行“韩半岛日常任务”……事实上部署的水平. July. 13, 2024 07:18. by 华盛顿=全周永记者、尹相虎军事记者 aimhigh@donga.com、ysh1005@donga.com. 为了遏制和应对朝鲜核问题，不仅在战时，美国的核战斗力平时也会被安排执行韩半岛的任务上。韩美对战略轰炸机和战略核潜艇等美国战略资产的展开进行24小时讨论后，决定以常态部署的水平在韩半岛展开，这是首次将上述内容正式化为文件。尹锡悦总统和美国总统拜登当地时间11日在北约峰会期间举行的韩美首脑会谈上，就包含上述内容的《韩半岛核遏制核作战指南（共同指南）》发表了联合声明。 韩美首脑在联合声明中表示：“再次确认，朝鲜对韩国的任何核攻击都将面临立即、压倒性、决定性的应对（a swift, overwhelming and decisive response)。”拜登一再强调，美国对韩国的延伸威慑（核保护伞）承诺，是包括核在内的美国所有力量的后盾。尹锡悦表示：“韩国的所有力量将对韩美同盟的联合防卫态势做出巨大贡献。”国家安保室第一次长金泰孝在会谈结束后举行的新闻发布会上强调：“这是美国向同盟国韩国提供的特别承诺。” 据国防部当天透露，此次共同方针的核心是提高美国战略资产的展开频率和强度，遏制朝鲜核威胁，并在朝鲜核攻击等有事时立即完善核报复（核保护伞）态势。 此外，拜登在北约峰会后的记者会上批评说：“朝鲜和中国、俄罗斯、伊朗正在共同摸索影响目前（国际秩序）的方法。”

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