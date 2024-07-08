年龄倒着长的崔炯宇获得生涯首个MVP，成年龄最大的“全明星先生”. July. 08, 2024 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. 年龄倒着长的崔炯宇（41岁•KIA）的极限到底在哪里呢？职业棒球的“活着的传说”崔炯宇又创造了一个记录，成为全明星赛最高龄最有价值球员（MVP）。他将在9日开始的下半赛季向历代最高龄打点王和韩国系列赛（总决赛）个人第6冠发起挑战。 6日，崔炯宇在仁川SSG兰德斯球场举行的2024全明星赛上，作为分享全明星队的6号指名击球手出场，取得了4次有效击球、3支安打（1记本垒打）、2打点的成绩，帮助球队以4比2取得了胜利。当天40岁6个月零20天的崔炯宇在赛后的记者团投票中获得21票中的19票，成为了“全明星先生”。此前的记录由LG队的李炳圭保持，他在2011年36岁8个月零28天时被选为全明星赛MVP。 崔炯宇笑着表示，“包括常规赛和全明星赛在内，到目前为止还没有获得过MVP，所以这次非常想拿到”，“我对在第8局下半局以救援投手的身份出场的球队后辈全相贤开玩笑说‘一定要阻止对方得分。如果失分的话，你就惨了’。” 与自身实力相比，崔炯宇属于没有得奖缘的类型。2008年获得的新人奖是最大奖项。2016年，他取得击球率0.376、31记本垒打、144打点的杰出表现，但他在MVP投票中输给了当年取得22胜的投手尼伯特（当时斗山）。此后他在2020年也取得了击球率0.354、28记本垒打、115打点的成绩，但MVP最终归属于轰出47记本垒打的罗哈斯（KT）获得。 2021年和2022年击球率都只有2成左右的崔炯宇，从不惑之年的去年开始重新找回了解决师的面貌，成为了“记录的男人”。崔炯宇刷新了到去年为止由斗山队主教练李承烨保持的2垒打最多（464个）、打点最多（1498个）的记录。截止到7日，崔炯宇共取得509个2垒打、1615打点。今年他超越了李主教练，创下了最多垒打第一名的记录（4120个）。 去年取得17记本垒打、81打点的他，今年上半年已经录得16记本垒打、73打点。如果按照目前的趋势发展下去，自2020年以后时隔4年有可能实现20记本垒打-100打点。目前排在联赛打点榜首位的他，如果继续保持现在的位置，也有可能成为KBO联赛历史最高龄打点王。之前的纪录是2005年瑟顿（当时现代队）留下的35岁。崔炯宇表示：“无论是球队还是个人，都是完美的上半赛季。我会好好调整状态，好好安抚后辈们，努力让下半赛季也能这样结束。” 在三星队时期曾4次（2011~2014年）获得韩国系列赛冠军，在转会KIA的第一年即2017年也夺冠的他，今年将挑战个人生涯第6枚总冠军戒指。如果崔炯宇获得今年韩国系列赛MVP，也将成为职业棒球最高龄纪录。目前的记录是2022年MVP金江珉（当时SSG队）保持的40岁。而在全明星赛MVP中，2001年的伍兹（当时斗山队）和2020年的梁义智（当时NC队）在同一年曾获得过韩国系列赛MVP。

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