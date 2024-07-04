曾拥有“大伽倻王城”的高灵郡成为第五个古都. July. 04, 2024 08:24. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 公元5、6世纪曾领导伽倻联盟的大伽倻王城所在的庆北高灵郡被指定为新的“古都”。此前的2004年，庆北庆州、忠南扶余、公州、全北益山同时被指定为古都后，时隔20年，高灵成为了第5个古都。 国家遗产厅3日表示，“古都保存培育中央审议委员会通过决议将高灵指定为古都。”古都是指过去作为韩民族的政治、文化中心而具有重要历史意义的地区。国家遗产厅表示：“委员会认为，位于高灵的大伽倻都城的框架保存完好，景观价值突出，居民们对古都指定达成了共识，因此具有充分的指定价值。” 此前，韩国政府在2004年3月制定《古都保存相关特别法》时，首次将庆州等4个地方指定为古都。如果被指定为古都，将对包括改善居住环境及街道景观的古都形象寻找事业在内，整顿遗址和改善古都历史文化环境的古都历史城市建设事业、建立世界遗产及核心遗址探访据点中心的古都探访据点建设事业等提供国家经费支援。 高灵是伽倻后半期5、6世纪左右伽倻联盟的盟主大伽倻的王城所在地。宫城址、古坟群、王宫的防御城等伽倻文化遗产仍然存在。去年，高灵池山洞古坟群等7个伽倻古坟群被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。大邱韩医大学名誉教授（考古学）金世基（音）表示：“伽倻具有独特的陶器文化，出口铁器等，具有与其他古代国家不同的独创性”，“古都指定将成为将至今为止一直被认为是神秘存在的伽倻理解成更实体国家的契机。”

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