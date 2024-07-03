美味的希望. July. 03, 2024 07:57. . 1971年冬天，在束草机场，客机机长奎植（成东镒饰）看着泰仁（河正宇饰）抽的烟问道。泰仁只是因为图案漂亮而抽的香烟的名字叫“希望”。虽然是擦肩而过的场面，但那句台词却包含着对今后发生的重大事件的伏笔。在毫无想法地绽放这种“希望”之前，他完全没想到在飞往金浦机场的民航飞机上会出现手持自制炸弹的恐怖分子。更何况，恐怖分子不分青红皂白地引爆炸弹，威胁要逃往朝鲜。但是，在平凡的日子里，希望并不怎么重要，只有在达到极端情况时才会想起这样的单词。泰仁最终抓住这一希望，说服恐怖分子，威胁恐怖分子，甚至展开殊死搏斗，并最终做出了义人的选择。 金圣翰导演的电影《亡命劫机/Hijacking》根据1971年实际发生的大韩航空飞机F-27劫机未遂事件改编。当时在恐怖分子被制服的过程中，炸弹掉落并点燃后，实习飞行员全明世（音译）为了保护乘客，奋不顾身地用自己的身体压住炸弹，将损失降到最低。恐怖分子虽然被击毙，但两次爆炸使飞机失去动力，面临坠落危机。但是机长成功在高城海边紧急着陆，乘客们全都安全了。全明世身负重伤，最终在移送途中死亡，是这一危急情况的唯一牺牲者。 在影片中，恐怖分子龙大（吕珍九饰）对泰仁说的“照这样下去，大家可能都会死”的话说：“活着比死了更可怕。”因此，找不到任何希望的人的呐喊虽然是恐怖分子，但令人感到凄凉。能够感受到希望的社会才是所有人都能生存下去的跳板。

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