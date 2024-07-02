韩国军方本周重启因“9·19协议”中断的“停战线附近炮击演习”. July. 02, 2024 08:17. by 申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com. 据悉，韩国政府计划从本周初开始在停战线以南5公里以内的地区依次恢复炮兵射击等演习。韩国政府为应对朝鲜持续进行“垃圾气球”恐怖袭击的接连挑衅，此前已全面停止《9·19南北军事协议》效力，6月26日在白翎岛、延坪岛等西北岛屿上再次举行了K-9自行火炮等射击演习。据悉，韩国军方计划从本周开始在陆地上东部和西部战线同时进行大规模实弹射击演习，不久后将在2018年韩朝签订“9·19协议”后未能进行演习的多个射击场实施炮兵射击。 据多名韩国政府消息灵通人士1日透露，韩国军方决定不久后在京畿道涟川郡赤巨里射击场、江原道华川郡七星射击场、京畿道坡州市斯陶里射击场等一带实施炮兵射击，目前正在调整训练具体日程等。韩朝签订《9·19共同文件》之后，事实上在5年多的时间里，在位于停战线以南5公里内的这些地区没有进行演习。事实上，被废除的《9·19共同文件》第2条规定，该地区内的炮兵射击训练及团级以上野外机动训练必须全面停止。据悉，军方还计划在本月中旬之前，在根据“9·19协议”中断训练的东、西部战线一带进行野外机动训练和陆海军联合射击训练。 韩国政府上周在西北岛屿进行海上射击后，立即在陆地上也重新开始炮兵射击及野外机动训练，分析认为，这是对不仅飘送垃圾气球、发射弹道导弹，还以更大的挑衅动向加剧紧张水平的朝鲜发出警告。韩国政府一名消息人士表示：“随着上届政府未能进行的军事演习恢复正常，前方地区的军事应对态势将得到进一步加强。”韩国军方即将重启炮兵射击的京畿道涟川郡赤巨里射击场、江原道华川郡七星射击场、京畿道坡州市斯陶里射击场一带，因戴上“9·19协议”的“脚镣”，事实上是5年多来一直处于封闭状态的代表性军队训练场所。据悉，特别是赤巨里射击场，在2017年建成后的第二年即2018年就签订了“9·19协议”，只使用了1年左右。韩国政府一名消息人士表示：“据我所知，七星射击场等设施也不能进行射击，只能偶尔用于战术训练。”朝鲜最近不仅进行飘送垃圾气球、发射弹道导弹等挑衅，还在停战线北部一带埋设地雷、设置被推测是反坦克防御墙的构造物、加固战术道路等。也就是说，朝鲜同时还展开了针对韩国的敌对性军事行动。政府期待，如果恢复全战线地面和海上事实上的训练，将有助于加强过去文在寅政府因缩小训练规模或未实施训练而减弱的前方军事应对态势。另外，针对正在接连挑衅的朝鲜，还将起到传达严重警告信息的效果。● 可能会动用可打击朝鲜远程炮阵地的K-9自行火炮自6年前根据“9·19协议”划定停止地面和海上中止敌对行动的区域（地面距军事分界线5公里以内）后，韩国军方在2022年5月尹锡悦政府上台后，也未能全面重启前方演习。此前，为应对去年11月朝鲜发射军事侦察卫星，韩国政府停止了“9·19协议”的禁飞区条款（1条第3项），恢复了空中监视和侦察活动，但此后在军事分界线一带的炮击和野外机动演习也因政府的方针而未能实施。之前没能使用管辖区域内训练设施的前方部队为了训练不得不向南移动。再加上随着训练场的封闭，可以训练的其他训练场的需求增加，训练规模和频率也自然而然地减少了。韩国政府消息灵通人士表示：“继前政府执政5年后，现政府也未能使用以训练为目的建设的训练场，官兵们疲劳积累，不满情绪高涨，这是事实。”而且，在不属于炮击训练禁止区域的地区，军方保守地解读“9·19协议”，没有实施训练。截至2018年，军队最大规模的对空射击训练场——江原道高城麻次津射击场每年平均射击15万发，虽然距离军事分界线只有11公里，但因不能放飞对空射击训练所需的靶机而中断了训练。军方从尹锡悦政府上台后的2022年8月开始在这里正常实施对空射击训练。据悉，在本周重新开始的炮兵实弹射击训练中，将动员K-9自行火炮等。K-9于上月26日在延坪岛、白翎岛等西北岛屿进行射击训练，最大射程为40公里（射程延长弹60公里），可以同时多发性地打击部署在前方的朝鲜远程炮阵地。据悉，截止到本月中旬，韩国军方正在讨论在涟川郡三和里一带进行动员装甲部队等的机动训练和东部沿海一带投入陆军和海军的战斗力进行联合射击训练等之后再公开的方案。据悉，特别是韩国军方正在计划的东部沿海陆海军联合射击演习中，除炮兵战斗力外，还将动员舰艇和空中战斗力等。● 准备启动的对朝扩音器，可能会随着朝鲜挑衅强度而重启据悉，韩国政府决定不重启朝鲜非常敏感的扩音器广播，而是通过事先计划好的各种训练，进行对朝鲜警告及紧张管理。意思是，虽然已经做好立即启动扩音器的准备，但将根据朝鲜今后的挑衅强度，再采取重启的招数。韩国政府一名高层官员表示：“我们认为，与其一一应对朝鲜的灰色地带挑衅，不如冷静地实施正常化训练，仅此一项就足以对朝鲜发出强有力的警告。”韩国军方在朝鲜飘送垃圾气球的6月9日，曾在边境地区一度启动扩音器。

한국어