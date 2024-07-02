车仁杓在牛津大学发表演讲，亲自写的小说被指定为牛津大学必修图书. July. 02, 2024 08:17. by 金素敏记者 somin@donga.com. 演员兼作家车仁杓就“日军慰安妇”问题执笔写的小说被指定为英国牛津大学的必修图书。车仁杓还在英国当地举行了与读者见面的活动。 牛津大学于上月28日（当地时间）举行了“第一届牛津韩国文学庆典”。从今年开始每年举行一次的该活动是邀请韩国新进作家，亲自聆听作品世界的场合。这是由牛津大学亚洲•中东学部赵智恩教授研究组在当地主导的活动。 车仁杓是著有《今日预报》（2011年）、《有朝一日我们同在一片星空下》（2021年•照片）、《人鱼狩猎》（2022年）等三部长篇小说的作家。2009年出版的第一部长篇小说《再见吧，山坡》改名后重新出版的《有朝一日我们同在一片星空下》是讲述日本帝国主义强占时期日军慰安妇问题的小说。该作品讲述了离开祖国70年后在菲律宾的一个小岛上发现的顺伊奶奶年轻时的岁月。 车仁杓在演讲中以《有朝一日我们同在一片星空下》为中心介绍了自己的作品世界。他说：“当我开始写作时，我对慰安妇问题充满了愤怒，但我意识到仅凭消极的情绪是无法写作的。渐渐地，我开始思考如何向孩子讲述慰安妇问题。”据说，他看到作为日军慰安妇被带到柬埔寨的顺伊奶奶后构想了内容，仅执笔就花了10年时间。 车仁杓的妻子辛爱罗也一同去了英国。辛爱罗上月30日在社交网络服务（SNS）上表示：“丈夫的小说被选定为牛津大学的必修图书”，“从下学期开始，（车仁杓的小说）将作为韩国学系的教材使用，并备置在牛津大学所有图书馆。” 牛津韩国文学庆典作为国立中央图书馆海外韩国资料室“Windows On Korea”文化活动的支援事业，在当地由驻英韩国文化院支援。其宗旨是，继K-POP、K-电视剧、K-FOOD之后，增加海外观众接触K-文学的机会。他还计划把主要作品翻译成英语、德语、法语等。

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