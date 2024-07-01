“黄色招牌”三大低价咖啡品牌大显身手，卖场数每天增加4家. July. 01, 2024 08:03. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 在高物价时代，只要1500韩元就能买到一杯“美式咖啡”的低价咖啡品牌正在大显身手。挂着黄色招牌的MegaMGC咖啡、Compose咖啡、Paik's咖啡等3大低价咖啡品牌卖场数量正在迅速增加。 韩国公平交易委员会今年4月发表的加盟事业现状统计结果显示，MegaMGC咖啡、Compose咖啡、Paik's咖啡的全国加盟店数在2022年末为5285家，比2021年末（3849家）增加了1436家（37.3%）。也就是说，低价咖啡卖场每天增加4家。公平交易委员会正式统计的低价咖啡品牌的增长势头就是这种程度。 从各企业自行统计的最新数据来看，呈现出更陡峭的扩张趋势。据业界透露，最近这3家企业的卖场数超过了7000家。品牌卖场数最多的是MegaMGC咖啡，约为3000家，其后依次为Compose咖啡2500家、Paik's咖啡1600家等。 在国民对三大低价咖啡的喜爱度增加的同时，价格比他们高的星巴克也在持续增长。星巴克在韩国开设1号店后，在25年的时间里共开设了1900家卖场。去年星巴克的运营公司SCK公司的销售额比前一年增加12.9%，达到2.9295万亿韩元，创下了“历史最高”纪录。在此期间，营业利润为1398亿韩元，同比增长14.2%。SCK公司今年第一季度（1~3月）的营业利润同比增加59.5%，达到205亿韩元，继续保持增长势头。 对于低价咖啡品牌和星巴克共同成长，业界分析认为，只有具备“性价比”和“舒适感”两者之一的咖啡专卖店在高物价时代表现良好。 由于韩国人对咖啡的热爱，全国的咖啡专卖店数量超过了10万家。据统计厅统计，截至2022年末，韩国国内咖啡专卖店数量为10.0729万家，比前一年（9.6437万家）增加了4292家（4.5%）。咖啡专卖店从2016年的5.1551万家在6年内翻了一番。据公平交易委员会透露，以2022年为准，咖啡行业的品牌数量为886个，比炸鸡品牌（669个）多出200多个。

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